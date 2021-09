Tavernes adapta les Festes per a que tota la població disfrute amb seguretat

Així, per segon any, la regidoria de Cultura i Festes ha preparat les activitats, que se celebraran del 10 al 19 de setembre, amb un control d’aforament i serà obligatori fer ús de la mascareta per a previndre possibles contagis de la Covid-19.

Este divendres que ve, dia 10, donaran inici les festes amb un festival de ball en la plaça Major a càrrec de l’Acadèmia Feel Dance. Per al dissabte 11 i diumenge 12 hi ha programades activitats per a tota la família, amb contacontes i tallers infantils al voltant del llibre «La Pedra de les emocions» i l’espectacle «La Factoria dels Sons» per als més menuts i menudes, el Memorial David Cano de ciclisme i els festivals de Balls Populars i de Corals que ens faran gaudir de la cultura i la música valenciana.

El mateix dia 11 de setembre es farà el trasllat del santíssim Crist de la Sang a les 12, i la tradicional missa a les 19 hores. La pujada del santíssim Crist serà el diumenge 19 després de l’eucaristia en el seu honor (19.30 hores). D’altra banda, el dilluns 13 se celebraran els actes religiosos en honor a la Divina Aurora a les 19. 30 hores.

Eixa mateixa setmana, els esdeveniments culturals arrancaran el dimecres 15 amb protagonisme de les activitats infantils amb l’obra teatral «La Clau Màgica» i l’actuació de Ramonets el dijous 16 en la plaça Major, que anirà seguida del concert de Frankie’s Funkinjectors.

El divendres 17 la programació s’allargarà durant tot el dia amb l’escape room «Correterres» i la «Gaming Experience» per als i les adolescents. La Plaça dels Sequers acollirà el Rondaballs amb Almudena Francés, i a l’Avinguda Corts Valencianes tindrà lloc el novedós concurs caní de disfresses, una desfilada de gossos en adopció de l’Associació Animalista de Tavernes i una exhibició d’agilitat. Tancaran la nit els espectacles musicals «La Pato Trau la Llengua» i «Fuego Violeta», amb la veu de la cantant vallera Elena Grau, actuació que comptarà amb un Punt Violeta dins de la campanya «Fes una ventada a les desigualtats» impulsada per la regidoria d’Igualtat i Dona en col·laboració amb l’associació Alanna.

El dissabte 18 començarà amb ritme per la masterclass de zumba en el Passeig del País Valencià, i s’acabarà amb les notes musicals de la Societat Instructiva Unió Musical Tavernes de la Valldigna acompanyant les lletres del cantautor valencià Pep Gimeno «Botifarra» i, per últim, el concert de «The Lorian».

Les festes valleres del 2021 finalitzaran el diumenge 19 amb el grup de música infantil «La Glüps Band», de la companyia Scura Splats, i, ja per la nit, el tradicional castell de focs d’artifici en la zona de Marjaletes (23 hores).