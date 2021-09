Gandia confía en una Fira con Tio de la Porra adaptado a la pandemia

El Ayuntamiento de Gandia no quiere que la Fira i Festes vuelva a pasar por alto, como ocurrió el año pasado, y confía en la «desescalada» anunciada, cuando ya una gran parte de la población está vacunada, para elaborar un programa que permita a la ciudadanía recuperar esos días para el ocio y la cultura.

Lo señalaron la semana pasada el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, y los responsables municipales de Cultura y Política Festiva, Nahuel González y Joan Muñoz, respectivamente, al presentar el cartel de la Fira i Festes 2021 y anunciar los conciertos musicales que, con limitación de aforo, se celebrarán entre el 1y el 4 de octubre próximos.

Faltan tres semanas, pero todos ellos apuntaron que la idea es que las bandas del Tio de la Porra, que el año pasado apenas se asomaron a través de un video grabado, salgan y se dirijan a los colegios. Otra cosa es saber qué harán cuando lleguen a los centros, dado que, dependiendo de la situación sanitaria, podrían acceder a los edificios o simplemente anunciar la Fira i Festes desde la calle, evitando el contacto físico.

Lo que está claro es que, casi descartado el espectáculo del Tio de la Porra que tiene lugar a las 9 de la mañana en la plaza Major, el Ayuntamiento de Gandia no se limitará a un video en el año en que se celebra el 150 aniversario de la constatación documental de este personaje burlesco que, ataviado con tambores, ha venido anunciando la Fira i Festes a los niños de la ciudad durante, al menos, todo este último siglo y medio.

Además, a preguntas de este periódico, el alcalde señaló que cabe la posibilidad de que haya atracciones de feria, para lo cual se está hablando con el gremio de feriantes con el fin de determinar cuáles, y en qué condiciones, podrían regresar al parque de Ausiàs March tras dos años de ausencia.

Lo mismo puede decirse de las atracciones de calle, que inicialmente seguirían el esquema de espectadores sentados, debidamente separados y con mascarilla, como ocurrió con el festival MIRA que tuvo lugar el pasado mes de abril tras quedar suspendido el de 2020.

Seguramente los gandienses deberán esperar hasta tres días antes del inicio de la Fira para saber cómo será. Las nuevas medidas decretadas por la Generalitat para controlar la pandemia estarán vigentes hasta el 27 de septiembre, lunes, y justamente el viernes siguiente, 1 de octubre, arrancaría la Fira con las bandas del Tio de la Porra.

«La Fira de Gandia no será, por segundo año consecutivo, como siempre la habíamos conocido. El ayuntamiento no programará nada que no sea seguro, pero también sabemos que se pueden organizar algunos actos sin poner en peligro la salud de las personas», dijo la semana pasada el alcalde, quien reconoció que la ciudadanía necesita de estos periodos de fiesta para contribuir a eso que se ha denominado la «recuperación emocional».