Un hort social urbà, educatiu i solidari

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, mitjançant la regidoria de Serveis Socials, ultima la creació d’un hort social i urbà en la zona de Marjaletes, dirigit a la formació educativa i laboral de l’alumnat del Servei d’Atenció Diürna per a la Infància i Adolescència i d’Inserció Sociolaboral (SADIA). L’espai quedarà a disposició de tots els centres educatius vallers i de l’alumnat del Centre de Convivència, amb parcel·les reservades per a cultivar i un aulari a l’aire lliure per a impartir tallers d’agricultura, sostenibilitat i conscienciació amb el medi ambient.