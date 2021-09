Oliva y Tavernes commemoren el Dia Mundial de l’Agricultura amb jornades participatives

El primer acte és hui mateix, 9 de setembre. Es tracta d’una jornada informativa amb Hèctor Carrió, enginyer agrònom, Vicent Domingues, gerent de Pego Natura, i David Bosch, president de l’Associació de productors del Garrofó VLC. Aquest esdeveniment, que comptarà amb una degustació de granissats naturals de l’empresa Granny i la presentació dels projectes que s’estan portant a terme des del departament municipal d’Agricultura, serà en la Finca de Martí Deveses.

Demà divendres, les parades del Mercat Municipal, amb cada compra, repartiran llavors proporcionades per l’empresa Agrogibe per a incentivar a la gent a la sembra i a la cura de l’agricultura, mentre que el dissabte tindrà lloc, davant del Mercat Municipal, un taller introductori a l’hort urbà, impartit per l’empresa Ideari, on els interessats podran acudir de 10 h a 13 hores per tal d’aprendre a realitzar els seus planters, i on es donaran bombes de llavors silvestres i autòctones a cada participant. El taller va adreçat a tota classe de públic, però especialment a xiquets i xiquetes per tal d’ensenyar-los els diferents tipus de llavors autòctones, segons les temporades.

Per una altra banda, la regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna organitza hui dijous, 9 de setembre, la xarrada «Agroecologia alternativa de futur·» amb tres veus expertes, que girarà al voltant de l’agricultura sostenible i l’optimització de la producció. Intervendran David Bosch, Regina Monsalve y Vicent Faro.

Abans de la xarrada, hi haurà una degustació de granissats fets amb productes naturals.

La convocatòria es a les 18 hores en la Casa de la Cultura.