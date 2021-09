Els col·legis de la Font i Valor de Gandia obrin les portes i completen el retorn a classe

Just quatre anys després de que els pares i els alumnes del col·legi Francesc Carròs, amb el recolzament de l’Ajuntament de la Font d’en Carròs, decidiren abandonar el centre per l’evident perill de despreniments i deficiències en l’estructura de l’immoble, els xiquets i les xiquetes de la localitat han estrenat el nou centre, que porta el mateix nom.

El Francesc Carròs no va poder obrir les portes dimecres passat, quan va començar el curs a tota la Comunitat Valenciana, perquè l’acabament de les obres no va donar temps a completar el seu equipament. L’alcalde, Pablo Puig, va dir que seria divendres i, efectivament, la paraula s’ha acomplert.

«Han sigut molts anys de lluita de la Comunitat Educativa per a donar un centre digne a l’altura del poble mereix en quant a la seguretat, les dotacions necessàries per l’ensenyament de qualitat i de tenir un espai per l’aprofitament de les veïnes i dels veïns del poble», va assenyalar ahir el PSPV de la Font en un comunicat.

De la mateixa manera, el col·legi Enric Valor de Gandia, que dimecres tampoc va poder obrir, sí que ho va fer ahir amb absoluta normalitat, com ho van anunciar l’alcalde, José Manuel Prieto, i la regidora d’Educació, Carmen Fuster.