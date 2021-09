Teatre en les Jornades de Memòria Democràtica de Bellreguard

Les Jornades de Memòria Democràtica de Bellreguard 1931 - 2021 que organitza l’ajuntament continuen hui amb la representació de l’obra teatral «La invasión de los bárbaros», a càrrec de la companyia Arden Producciones, amb text i direcció de Chema Cardeña. Será a les 20 hores a la Casa de Cultura.

L’obra compta que en1939, a les Torres de Serrans de València, una conservadora del Museu del Prado és interrogada per un tinent franquista sobre un dels quadres que es van traslladar a aquesta ciutat durant la guerra. Després, a l’any 2009, una dona acudeix a l’ajuntament d’un xicotet poble de València per a entrevistar-se amb l’alcalde, per a parlar sobre un assumpte relacionat amb la nova Llei de Memòria Històrica.

Dos moments de la història en un únic espai que traspassa la temporalitat i que fa reflexionar sobre el passat i sobre el present.

L’entrada és gratuïta, però l’aforament limitat.