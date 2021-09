La Universitat Popular de Gandia obri les inscripcions per al curs 2021-22

La Universitat Popular de Gandia inicia el dilluns 13 de setembre les inscripcions per al primer quadrimestre del curs 2021-2022.

S’ofereixen 31 cursos molt diversos que s’impartiran a la plaça de Loreto i als centres socials i locals dels barris de la ciutat del 25 d’octubre al 11 de febrer de 2022.

La inscripció prèvia a la matrícula es pot realitzar a la seu central de l’UPG (Plaça Loreto) ó online a la web upg.gandia.org.

La matrícula es pot completar entre el 27 de setembre i el 8 d’octubre i té un cost de 80 euros (20% menys per a joves, jubilats i pensionistes). El preu dels tallers és de 20 € (10 hores) i 40 € (20 hores).

Per inscriure’s només és necessari el DNI i superar els 16 anys d’edat per poder optar a una de les places disponibles. Aquest tràmit pot fer-se presencialment tant en la seu central de la UPG (Plaça de Loreto) de 9 a 13.30 hores de dilluns a divendres ó per inscripció a la xarxa. L’opció on-line pot realitzar-se en upg.gandia.org.