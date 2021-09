Benirredrà, Villalonga y Safor CF siguen adelante en «La Nostra Copa»

Tres equipos de fútbol amater de segunda regional de la comarca ya tienen asegurada su presencia en la segunda eliminatoria de «La Nostra Copa», competición organizada por la Federación cuyo premio es disputar la Copa del Rey de la próxima temporada 2022-2023.

Los clasificados tras la primera ronda a partido único son el Benirredrà CF, que venció 6-1 a la UE Almoines; el Villalonga CF tras derrotar al Piles CF por 3-1 y el Safor CF Gandia, que se impuso por 0-1 al Athletic la Vall CF en Tavernes.

Este pasado fin de semana estaban programados otros dos partidos entre equipos de 2ª regional. El que se disputaba en Ròtova entre el cuadro local y el Llutxent CF fue suspendido en el minuto 35 de la primera parte tras un apagón. Faltan por jugarse los diez últimos minutos del primer periodo y todo el segundo. La Federación deberá dictaminar qué día y a qué hora se reanuda el encuentro.

Pelea en la grada

El caso del choque UD Beniopa-CE Conde es diferente del pasado sábado en Roís de Corella. También se suspendió, pero a raíz de unos incidentes entre el público. Según el acta, el árbitro suspende el juego en el minuto 69 con 1-0 en el marcador por una pelea en la grada. Escribe el colegiado que «observo que varias personas se están peleando y como algunos jugadores saltan a la grada para separar a la gente del público. Tras ver que no disminuye el suceso, doy por acabado el partido. Me dirijo al delegado de campo, le pido la presencia de fuerzas de seguridad y ordeno que el público abandone el recinto. Tras calmarse la situación, doy la opción de reanudar el encuentro, pero el entrenador visitante se niega por precaución. Tras ello, me veo obligado a suspender definitivamente el partido».