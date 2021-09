Tavernes de la Valldigna celebra les seues Festes Majors amb seguretat

primer cap de setmana. Tavernes ja viu de ple les activitats culturals programades per a celebrar les Festes Majors del 2021 amb seguretat i les màximes precaucions davant la situació sanitària i les restriccions. La regidoria de Cultura i Festes ha preparat actes del 10 al 19 de setembre amb un control d’aforament i l’obligació de fer ús de la mascareta per a previndre possibles contagis. Divendres passat s’encetaren les festes amb un festival de ball; dissabte 11 i diumenge 12 hi havien activitats per a tota la família i els festivals de Balls Populars i de Corals. El mateix dia 11 de setembre es va fer el trasllat de la imatge del Santíssim Crist de la Sang i la tradicional missa. D’altra banda, ahir dilluns tenien que celebrar-se els actes religiosos en honor a la Divina Aurora. Esta setmana, els esdeveniments arranquen demà amb protagonisme de les activitats infantils i l’actuació de Ramonets el dijous 16 en la plaça Major, seguida del concert de Frankie’s Funkinjectors. En les imatges de dalt, el festival de balls populars i el trasllat del Santíssimo Crist.