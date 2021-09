El Centre de Salut de Bellreguard acull hui dimecres, 15 de setembre, una jornada solidària de donació de sang, de 17 a 20 hores. Per a donar sang hi que tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. La jornada està organitzada pel Centre de Transfussió de la Comunitat Valenciana.