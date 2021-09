La Gent Gran de Gandia celebra una trobada per a iniciar els cursos 2021-2022

L’Ajuntament de Gandia ha programat per a este divendres, 17 de setembre a les 19 hores, una trobada de la Gent Gran a la Casa de la Cultura per a donar inici als cursos 2021-2022 dels Centres de Convivència per a persones majors. La iniciativa, que vindrà acompanyada de l’espectacle «Què Flamenca Sóc», de Taconterra, es desenvoluparà amb totes les mesures de seguretat anti-Covid i fins a completar aforament.