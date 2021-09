Irene Verdú i Daniel García guanyen el Premi Ciutat de Castelló de literatura infantil

L’escriptora d’Oliva, Irene Verdú, i l’il·lustrador gandià, Daniel García -Mr. Danga- han resultat guanyadors de la XXII edició de el Premi Ciutat de Castelló en la modalitat de literatura infantil il·lustrada «Tombatossals» per l’obra «On està la són?».

A la convocatòria es podien presentar àlbums il·lustrats dirigits a xiquets i xiquetes entre els tres i sis anys. A «On està la son?» Irene i Daniel treballen un centre d’interès molt important per als menuts d’estes edats, el de la son, oferint un ritual perquè el trànsit de l’activitat a l’descans sigui plaent i agradable per a les nenes i els nens que llegeixin la història.

Els dos artistes saforencs van rebre el Premi Ciutat de Castelló en un acte que l’Ajuntament de la capital de la Plana va fer coincidir amb el 770 aniversari de la ciutat. La mateixa convocatòria va servir per reconèixer l’excel·lència musical, el teatre, la literatura infantil, l’art de la ceràmica, els estudis etnològics i els de la pau.

Irene Verdú (Oliva, 1973) és Llicenciada en Filosofia i Diplomada en Magisteri per la Universitat de València. Treballa al Servei de Biblioteques de l’Ajuntament d’Oliva. Com a escriptora, ha publicat llibres per al públic infantil. L’any 2016 va guanyar el IX Premi de Poesia per a Infants «El Príncipe Preguntón», de la Diputació de Granada, amb l’obra «Un cas per al detectiu Saltaflores». Recentment ha publicat el seu últim treball «Ferran Ferralla» en valencià i Toni Tuercas en castellà al costat de l’escriptora olivera, Maria Martínez, i el propi dissenyador gandià Daniel García (Mr. Danga).

Daniel García va nàixer a Gandia el 1976. Va compaginar els estudis d’Història de l’Art amb els de Belles Arts a la Universitat de València. Ha obtingut diversos reconeixements en l’àmbit de el disseny i cartellisme. Hui en dia està centrat en el camp de la il·lustració. Amb irene Verdú ja ha protagonitzat algunes col·laboracions artístiques molt exitoses des de l’any 2010.