Piles dóna tauletes al col·legi

educació. L’Ajuntament de Piles ha subministrat al CEIP José Pedrós 21 tauletes digitals -(Imatge superior)- per poder garantir i donar continuïtat al projecte que es va iniciar al curs 2014-2015 amb l’alumnat de 6é. Les tauletes s’han adquirit per un import total de 5.537 euros. A dia de hui, junt amb l’AMPA del CEIP José Pedrós i l’equip directiu, s’estan estudiant alternatives de finançament per a la futura compra de més tauletes per a la resta d’alumnat i grups. El consistori ha entés necessari una reposició dels aparells per a poder donar continuat al programa dins les aules.