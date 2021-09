Trencadís estrena hui a Tavernes un nou musical

En paraules de Josep Mollà, productor de Trencadís: «És la primera vegada que adoptem una obra externa i estem molt il·lusionats. Ens vam enamorar de La clau màgica i és fantàstic que tot s’hajaunit perquè hàgem pogut gestionar la producció de la gira».

La història es basa en la relació amor-odi que Guillem, el protagonista de la funció, té amb els llibres. Encara que sembla que fa anys li agradava llegir, l’adolescència ha arribat amb una mena de declaració de guerra contra les lletres. Però, afortunadament, trobarà una clau màgica que l’ajudarà a obrir els racons més amagats de la ment i elportarà a conèixer els fantàstics personatges que viuen al seu pensament: Consciència, Broki, Secre, La Musa dels Records i Por. I amb ells, iniciarà un viatge fantàstic cap a certs records i, sobretot, cap a certs oblits, que tenen molt a veure amb l’odi temporal que sent pels llibres

«La clau màgica» és un espectacle divertit, fresc, amb personatges i llocs fantàstics, amb un estil musical marcat i amb una tendresa meravellosa que fa empatitzar el públic amb els traumes i pors d’un jove adolescent que girarà l’esquena als llibres per no haver d’afrontar el dolor que li produeixen certs records. El viatge interior que recorre Guille és color pur, espectacle i diversió.

Darrere de la proposta, hi ha tot un equip de grans professionals de les arts escèniques. Les coreografies de Toñi B. Forascepi brillen al so de la música original de Víctor Lucas; els dissenys de vestuari de Pascual Peris aporten un toc de fantasia als personatges que habiten una espectacular escenografia signada per Luis Crespo; el videomapping dissenyat per Yeray Varo, Patricia Sánchez i Jose Luis Cardona, juntament amb el disseny de llum de Stefano Recchia és un element indispensable per poder endinsar-se en aquesta història original de Víctor Lucas i Mamen Mengó. L’estrena és hui dimecres a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna en doble funció, a les 17.30h i a les 19.30h.