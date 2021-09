La UE Tavernes defiende el liderazgo y el CF Gandia busca resarcirse

Los valleros, líderes invictos y en solitario con 6 puntos, visitan a un equipo que solo ha sumado un empate en sus dos primeros compromisos. Pese a esta diferencia en la tabla, el entrenador de la UE Tavernes, Edu Revert, no quiere ningún exceso de confianza y advierte que nos «enfrentamos a un rival con futbolistas jóvenes que nos darán mucha guerra», si bien «veo a los míos muy mentalizados y enchufados, trabajando como a mi me gusta. Si hacemos las cosas bien, tendremos nuestras opciones. Para ganar, habrá que estar muy centrados».

Un choque de los llamados trampa para los valleros ante un rival al que en pretemporada ganó 5-2.

El CF Gandia juega mañana en Muro con ganas de resarcirse de su sorprendente derrota del pasado sábado en casa frente al Pedreguer y volver a la senda de la victoria que inició en Calp en la primera jornada. Los del Comtat suman un empate en dos partidos.