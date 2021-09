Asunción Román cocina la mejor «pebrera farcida» de Oliva

María Asunción Román Fenollar cocinó los mejores pimientos rellenos de Oliva en el VII Concurs de Pebrera Farcida. El certamen se celebró ayer en el paseo Lluís Vives en el marco de la XIII Mostra Gastronòmica d’OIiva, organizada por la Concejalía de Turismo. Sus «pebreres farcides» encandilaron al jurado calificador. Eran de las de «mosset» con poco «colmello» y bien hechas, el arroz al punto y las verduras, que eran mayormente de su huerta, con una cocción perfecta. El concurso gastronómico «amateur» reunió a 20 participantes.

La ganadora señaló a Levante-EMV que sabe hacer los pimientos rellenos típicos de Oliva desde hace apenas dos años, «porque antes los hacía siempre mi madre y mi suegra. Soy autodidacta, he aprendido viendo a los demás y tengo que dar las gracias a mi amiga Mavi Pérez, por la que me inscribí en el concurso. Le pongo mucho cariño y me dicen siempre que salen buenos. No me esperaba este premio». Los tuvo en el horno un par de horas de cocción hasta alcanzar el punto perfecto en la cazuela de porcelana. Los hizo el día anterior.

El premio, entregado por la recién nombrada alcaldesa, Yolanda Balaguer, consistió en una cesta de productos del Mercat Municipal valorada en 100 euros, además de la participación en el «showcooking» de Fitur 2022.

El segundo premio fue para Paco Gilabert Mascarell, que recibirá una cesta de productos del Mercat valorada en 50 euros además una cena para dos personas.

En cuanto al concurso escolar, que se celebró por primera vez, a iniciativa de la concejala Ana Morell, la «pebrera» ganadora fue para la clase 6º B del colegio Verge dels Desemparats, con un premio consistente en un almuerzo y una jornada para toda la clase en el Kárting Vives de Oliva.

El jurado estuvo formado por el presidente de Gastroliva, Paco Oltra «Soqueta», Joan Clemente, chef y asesor de L’Exquisit Mediterrani, Núria Mollá, autora del blog «Mami and Kids» y Nela García del blog «Cocinemos juntos en mi cocina».

Previamente al concurso hubo sendas demostraciones culinarias en directo de pimientos rellenos, a cargo de Mavi Pérez, ganadora de una edición anterior, y de «Coques d’Oliva» elaboradas por Pepe Cotaina, de La Coqueria.