Gandia Afa la Safor conmemora el Dia Mundial de l’Alzheimer

L’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer, Afa la Safor, va celebrar ahir a Gandia l’acte commemoratiu del Dia Mundial d’aquesta malaltia. La presidenta del col·lectiu, Rosa Genís, va llegir un manifest, junt a l’alcalde i una gran representació de la corporació municipal. Genís va reivindicar la commemoració d’aquest dia, que enguany porta per títol «Zero omissions. Zero Alzheimer». L’eix central de les propostes de la Confederació Espanyola d’Alzheimer se centren en «la importància del diagnòstic precoç com a punt imprescindible per a arribar a temps, no sols en la detecció de casos, sinó, sobretot, en la posada en marxa dels necessaris processos d’intervenció terapèutica que han de dirigir-se al conjunt de la família afectada per l’alzheimer o un altre tipus de demència. El diagnòstic és l’eina imprescindible per a reduir les alarmants xifres que representa el infradiagnòstic d’esta malaltia». Tot seguit s’ha procedit a la tradicional globotà simbòlica i s’ha desplegat una pancarta commemorativa al balcó de l’Ajuntament.