Llopis se postula a presidir el PP de Oliva sin convocar el congreso

Salvador Llopis «Cota», actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oliva, no ha querido esperar a que se convoque oficialmente el congreso que elegirá a la nueva dirección local del partido y, por tanto, presidente, y ya se ha postulado para acceder al puesto. Así lo ha anunciado esta semana a través de un comunicado, en el que señala que se presenta «animado por el apoyo de muchos militantes y simpatizantes», añadiendo, además, que lo hace porque «creo que el objetivo que me había propuesto de remontar el marcador no está logrado del todo» y dice que «pese a que se ha hecho mucho, queda mucho por hacer».

Llopis es el primer dirigente que muestra su intención públicamente de presentarse a dirigir el partido. Los congresos están programados para otoño pero como aclaraba Avelino Mascarell, coordinador comarcal del partido, antes de Oliva se celebrarán los de Gandia y Tavernes.