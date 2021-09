Oliva estarà present a Madrid en la col·locació del retrat de Francisco Brines

Una delegació de l’Ajuntament d’Oliva viatja hui a Madrid per estar presents en l’acte de col·locació del retrat de Francisco Brines com a Premi Cervantes 2020 realitzat per l’artista valenciana, Carmen Calvo.

A més de el regidor delegat de Cultura, Julio Llorca, estaran presents a l’acte la neboda del poeta, Mariona Brines, la directora de la Fundació Brines Àngels Gregori i la secretària Rosa Mascarell.

Serà des de les 19 hores en un acte que tindrà lloc a l’anomenat «Saló Italià» de la institució de les lletres hispàniques, seguint la tradició de tots els premiats. També es farà una lectura de poemes de l’escriptor oliver.