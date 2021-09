Taller de participació ciutadana

medi ambient. El passat cap de setmana es va celebrar el dia mundial de les neteges (World clean up day) i el col·lectiu Fent Camí Net va fer una eixida en la qual va netejar el primer tram de la senda que puja a la Llacuna. És molt complicat deixar totalment neta esta zona igual que altres que té el terme, ja que han sigut abocadors d’escombraries i resulta quasi impossible de retirar. També es va remarcar la senda i tallar algunes rames que dificultaven el pas. Dalt, imatge dels participants i les deixalles recollides.

oliva. El dissabte passat va tindre lloc el tercer taller de l’Escola de Participació que organitzava l’Ajuntament d’Oliva amb la Fundació Horta Sud, on es van exposar les ferramentes necessàries de planificació i les formes de col·laboració i dinamització conjunta del teixit associatiu. El regidor de Participació, Josep Escrivà, diu que «ens urgeix un fòrum de participació ciutadana per a donar continuïtat a estos debats i dur endavant propostes com l’organització transversal de les activitats que es desenvolupen, i també treballar conjuntament per fer partícips a la joventut». Dalt, participants amb polítics.