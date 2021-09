El Servei de Joventut de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Calaix Jove de la Safor, enceta el curs escolar amb la tercera edició del seu programa de Corresponsals Juvenils.

Aquest programa consisteix en la dinamització de la joventut de la comarca a través de la creació d’una xarxa de punts d’informació juvenil en els instituts públics d’Educació Secundària de la comarca gestionada pel mateix alumnat amb la dinamització del personal tècnic de cada municipi i de la Mancomunitat.

Els centres educatius són l’espai on es genera una de les realitats juvenils de la comarca, ja que la major part de gent jove es troba als instituts. Per este motiu és important que l’alumnat faça d’interlocutor entre l’administració i la població jove. No només perquè tota la informació els arribe, sinó també per poder escoltar de primera mà quines són les seues necessitats i demandes, de quina manera viuen el dia a dia, i així poder respondre millor amb unes polítiques de joventut més inclusives.

Des dels seus inicis, el Servei de Joventut de la Mancomunitat, va fer una aposta ferma pel treball conjunt amb els centres educatius per tal de treballar l’educació no formal i la participació juvenil amb la població jove de la comarca. L’experiència d’anys anteriors ratifica que el treball colze a colze de l’equip tècnic de joventut de la Mancomunitat amb els equips municipals de joventut, els equips docents i l’estudiantat té bons resultats, ja que la participació de la joventut ha sigut un èxit fins al moment, sumant cada edició el doble de participants.

Així, enguany s’adhereixen al projecte l’IES Veles e Vents, l’IES Tirant lo Blanch, l’IES Ausiàs March i l’IES Maria Enríquez de Gandia, així com l’IES Montdúver de Xeraco, per la qual cosa es dupliquen així els centres participants. Tot un èxit amb la col·laboració del personal docent que aposta per erstos projectes d’educació no formal que són més necessaris que mai.

D’altra banda, amb este tipus d’iniciatives es familiaritza l’alumnat amb el funcionament de les institucions democràtiques i amb els mecanismes de participació,