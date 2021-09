El Monestir de Santa Maria de la Valldigna al municipi de Simat acull este cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, la 1a Fira d’editorials independents i de proximitat de la Valldigna, «la Vall dels Llibres», una iniciativa impulsada per la Mancomunitat de la Valldigna i per Lletra Impresa Edicions amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i de l’empresa Alverlamp.

Hi ha prevista la participació de vint-i-cinc editorials. L’objectiu de la Fira és la promoció de la lectura en valencià i de llibres publicats per editorials independents professionals i per institucions públiques de proximitat.

Els organitzadors han preparat un programa amb quaranta-cinc activitats que es duran a terme simultàniament en tres escenaris. Presentacions de llibres, converses entre autors/es, xerrades, concerts, contacontes, tallers infantils, activitats per al jovent o dansa, entre altres.

Hi haurà també una taula redona sobre Joan Fuster, del qual es compleix l’any vinent el centenari del seu naixement, o una altra de reflexió i debat sobre la normalització literària i lingüística de les darreres dècades

Hi ha previst el lliurament d’un premi a una entitat o a una personalitat la trajectòria professional de la qual s’haja centrat en la promoció de la lectura en valencià. Passaran per la fira destacats escriptors y persones de la cultura.

La Fira estarà oberta, tan dissabte com diumenge, de 10 a 14 i de 16.30 a 21 hores.