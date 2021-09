Miramar modernitza tecnològicament l’auditori

L’Ajuntament de Miramar ha modernizat tecnològicament l’auditori municipal amb una inversió de 25.000 € de fons propis.

Els canvis s’han realitzat en la il·luminació i sonorització de l’espai cultural: substitució de lámpares i focos a LED, s’ha instal·lat una nova taula de control de llums d’última generació, s’han substituït els equips analògics per nous digitals com el crossover o la taula de so, s’ha dotat d’un pack de so digital d’escenari i de microfonia sense fil, s’has revisat i netejat tots els altaveus, així com s’ha recabletjat la sala de control.