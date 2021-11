Desde que llegó el Festivern, en 2011, Tavernes de la Valldigna no solo demostró que estaba preparado para acoger este tipo de eventos, sino que se encontró con un vecindario que casi desde el primer momento lo vio con muy buenos ojos y ofreció, en general, una calurosa acogida a los y las miles de jóvenes que llegan de toda España a despedir el año en el municipio.

A los pocos años se corrió la voz y otras empresas pusieron el punto de mira en la localidad vallera para que albergara festivales musicales. Así, unos cuantos años después llegaba el Iboga Summer Festival, en este caso a la playa y tras varias ediciones también el Mediterránea Festival, en el mismo recinto. La pandemia del coronavirus frenó el cuarto festival de gran formato que hubiera acogido Tavernes, el Octopus Festival, que, tras suspenderse también en 2021, está programado para julio del próximo año.

El ayuntamiento de Tavernes, que incluso cuenta con una concejalía dedicada a la gestión administrativa de estos eventos, y algunos de sus sectores económicos estaban encantados con la etiqueta de «ciudad de festivales».

Pero lo que nadie le dijo ni a los gobernantes locales ni a las empresas organizadoras es que el plan no iba a resultar nada fácil.

Porque si un grupo de vecinos y vecinas del norte de la playa vallera ya ha logrado, vía sentencia judicial, acabar con los conciertos en esa zona, ahora hay una nueva plataforma que ha mostrado su intención de lograr lo mismo, pero esta vez al sur.

El consistorio ha podido comprobar lo difícil que resulta querer ser «ciudad de festivales». Parece que lejos de acabar con las quejas, el cambio de ubicación de los festivales lo que ha hecho ha sido trasladarlas.

El pasado viernes, medio centenar de personas se reunía en el bar Musical para mostrar su malestar y rechazo a que la zona acoja los festivales musicales. Los presentes alegan cuestiones medioambientales y también molestias durante semanas en verano cerca de sus casas debido al elevado volumen de la música y la presencia de miles de personas.

De forma mayoritaria se decidió crear una plataforma, que se convertía en el segundo colectivo contra festivales que se organiza en la localidad. Avisan que llevarán a cabo acciones contra el ayuntamiento, reclamando documentación y solicitando toda la información necesaria para comprobar que los festivales cuentan con todos los permisos necesarios tanto para la limpieza de las parcelas como para la posterior organización de los eventos.

Años antes de esta, el verano del 2018, se creó la plataforma contra el ruido por parte de un grupo de vecinos y vecinas de la playa, especialmente de la zona norte. Se declaraban «hartos» del ruido que llegaba a sus viviendas.

Tras varios avisos, llevaron su acción hasta las últimas consecuencias y presentó una denuncia ante los juzgados. El proceso fue finalmente favorable a los vecinos y las vecinas y la justicia no solo impidió que se pudieran volver a celebrar festivales en el recinto ubicado en la zona de San Pablo, al norte del casco urbano de la playa, sino que obligó a pagar 81.000 euros a los denunciantes, a razón de 3.000 a cada uno de ellos y ellas.

Pero Tavernes no quería quedarse sin festivales, por eso tanto las empresas promotoras como el propio consistorio se pusieron a buscar una alternativa, que finalmente cristalizó en la idea de habilitar un «festivalódromo» en la zona sur, conocida como Marenys o sector 17, para acoger todos los festivales de la playa. Se pensó en ese punto creyendo que era una zona alejada del casco urbano que no generaría tantas molestias a los vecinos, aunque un grupo de ellos cree que no va a ser así. La labor de preparar los terrenos la asumió la empresa promotora del festival Octopus, la misma que organiza el Medusa de Cullera.

Los trabajos hace unos meses que empezaron y, de momento, consisten en la limpieza de las tierras. Sin embargo, solo esos primeros compases de preparación ha puesto en pie de guerra a los vecinos y vecinas que son propietarios de tierras en ese punto. Algunas de las parcelas incluso tienen casetas rurales.