La majoria de municipis de la comarca programen actes amb motiu del 25N

La majoria de municipis de la comarca han programat per a hui o demà actes amb motiu del 25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Les convocatòries aniran lligades de la lectura dels manifests reivindicatius per reclamar que s’acabe la violència contra les dones.

Eixe és el cas de les grans localitats de la comarca com Gandia, a les 12 hores en la plaça de l’Ajuntament i també d’Oliva, des de les 12.30 horas i igualment a la plaça del consistori local.

En Almiserà, per exemple, hi haurà, a les 17 hores, un canta-contes relacionat per a tots els xiquets i xiquetes al Centre Social; En Almoines també han organitzat el conta-contes «Contes per a un millor món» a les 18 hores a la Biblioteca.

En Barx es programa un taller d’ autodefensa personal per a dones a càrrec de la Consultoria d’Equitat i Igualtat, Pro Actives. Serà a les 17.30 hores a la Casa de la Cultura. L’Ajuntament de Beniarjó i el Consell d’Igualtat Dona han preparat una programació d’activitats. Serà demà divendres a les 19.30 hores a la plaça Ausiàs March amb un acte en memòria a les dones i fills víctimes de la violència, lectura de manifest i la projecció de «Trenquem Cadenes».

En Benirredrà, hui dijous a les 12 hores, a l’Aula de Cultura, es presentarà el Raco de la Igualtat a la biblioteca municipal, un espai per implicar a la societat en la lluita contra la violència de gènere.

L’Ajuntament de Daimús amb la col·laboració de l’Associació de Dones ha organitzat a les 17.30 de hui a la Casa de la Dona un taller d‘apoderament femení. En el Real de Gandia y Guardamar de la Safor hi ha concentracions i lectura de manifest a les 13 hores davant dels Ajuntaments.

Palmera aposta per un monòleg que reivindica el feminisme demà a les 19 hores a la Casa de la Música. En Piles, Potries i Ròtova hi haurà marxa silenciosa. concretació i lectura del manifest a les 19 i 19.30 hores.