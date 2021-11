«La mujer que sufre violencia de género no lo olvida nunca»

«Yo no sabía que esto no era amor». Es la frase de una de las seis mujeres que protagonizan «Resilientes», el libro en el que la periodista Marina Vallés recoge el testimonio de seis mujeres de Gandia que han sufrido violencia machista o lo han vivido muy de cerca. La joven que pronunció estas palabras tiene ahora 24 años pero contaba con 14 cuando empezó a sufrir los malos tratos. «En un momento me dice: ‘ojalá me lo hubieran explicado antes’», cuenta Vallés en conversación con Levante-EMV. La autora apunta que durante los años en que esta joven empezó a sufrir la violencia machista los programas para que, desde la educación, los y las más jóvenes aprendieran a reconocer actitudes machistas «era muy incipiente». La víctima, de hecho, reconoce que cuando en el instituto había una formación al respeto «eran todo risas, vergüenzas y tabú». También dice que le faltó comunicación en casa.

El libro recoge testimonios de mujeres con características sociales muy dispares. «Hay desde mujeres con formación hasta casos de pobreza extrema» porque el mensaje que quiere transmitir «Resilientes» es que «le puede pasar a cualquiera», explica Vallés. «No es algo puntual de un perfil concreto de mujer». La periodista y las profesionales del departamento de Igualdad de Gandia eligieron mujeres que tenían entre 14 a los 60 años cuando sufrieron violencia machista. «La más mayor, la de 60, me cuenta que antes no había recursos y reconoce que se dio cuenta de que era víctima de violencia de género porque un día escuchó a una mujer en televisión», explica la periodista. «Por suerte, se va viendo una evolución porque cuando más jóvenes son te das cuenta de que existen muchos más recursos para atenderlas». Para Vallés, el libro demuestra, sin embargo, que «aún falta mucho más» por hacer en materia de atención a las víctimas. Una de las protagonistas del libro es hija de una de las maltratadas que también aparecen en el mismo, algo que busca mostrar todos los ámbitos de la violencia contra las mujeres, ya que es algo que sufre toda la familia. Vallés entrevistó todas las mujeres que aceptaron participar de las que previamente había seleccionado el departamento de Igualdad. «Fue brutal, sobrecogedor», explica sobre lo que sintió mientras transcribía las conversaciones. «Entiendes que la violencia de género no se olvida nunca, que va a estar siempre con ellas pero también del importante paso que dan». A su vez, destaca el «componente de solidaridad», ya que «las que quisieron participar lo hicieron por si podían ayudar a otras mujeres». Marina Vallés asegura que ha tenido «mucha suerte» de haberlas conocida y reconoce que también es «una pequeña bofetada» al papel de los medios y periodistas, «que en ocasiones las tratamos como un número». «Resilientes», editado por el departamento de Igualdad, se podrá encontrar de forma gratuita a partir de mañana en las librerías de Gandia y en los distintos edificios municipales.