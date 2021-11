Gastronomia, jocs infantils, mercat artesà i música en la Fira de Miramar

La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Miramar organitza del 26 al 28 de novembre la X edició de la Fira de Sant Andreu. Un cap de setmana ple d’activitats per a totes les edats amb carpa gastronòmica d’associacions, mercat artesanal, jocs i tallers infantils, contacontes, màgia o música en directe.

En la Fira torna a tenir protagonisme la carpa gastronòmica amb la participació de les associacions locals: la Unió Musical Milamarina, Adomar, el CF Mirama, els Festers del Crist i l’Associació d’Hostalers de Miramar. «Tindrem esmorzars, dinars i també sopars amenitzats amb música en directe, però som conscients de que la situació per la covid-19 és complicada i per això és important que es complisquen les mesures de seguretat», destaca Salva Gregori, regidor de Festes.

Entre les mesures està la mascareta obligatòria dins la carpa, taules de màxim 10 persones i la prohibició de demanar a les barres sense la mascareta o ballar mentre es consumeix. «Des de l’Ajuntament tindre’m molt present ventilar la carpa, la vigilància de la mascareta i a més hem preparat unes vitrines de metraquilat per a les barres de cada associació. És molt important que tots i totes actuem amb responsabilitat, tant a la Fira com en cadascun dels entorns familiars i socials», remarca el regidor.

A a les 19.30 hores de hui s’inaugura la Fira amb una cercavila de la Unió Musical Milamarina, però els assistents podran visitar el mercat mrtesanal des de les 6 de la vesprada. A les 20.30 hores actua el grup Elua Duet, començaràn les tapes de les associacions i després es podrà ballar amb el dj local Blaky.

Les activitats continuen el dissabte de matí amb l’esmorzar a la carpa, l’obertura del mercat artesanal i els jocs de fusta, trenet i tallers per als més menuts. Abans de dinar, contacontes i taller «La màgia de Noa salva el jardí», conte editat per l’Associació Parkinson Gandia Safor . Els assistents rebran un exemplar per part de l’Ajuntament de Miramar. A les 12 hores actua la Rondalla Agredolç a la plaça Major.

I per la vesprada, segon passe del contacontes i taller «La màgia de Noa salva el jardí» a més de l’actuació més esperada, des d’escenaris de Nova York, Las Vegas o Chicago estarà a la Fira el mag internacional Jammes Garibo. A les 21.00 horas s’iniciarà la nit de tapes a la carpa, amb torrà, hamburgueses i coques de dacsa. El sopar estarà amenitzat pel grup «Sin comentarios» i la discomòbil «Prosonik» tancarà la nit.

El diumenge s’encetarà amb una exposició de motos clàssiques i modernes i vehicles antics i el mercadet benèfic amb la participació de l’Associació Astea Safor, l’Associació Parkinson Gandia Safor, Associació Pel Teu Somriure i Alma de Acero.