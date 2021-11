Una particular mirada a Cuba

Cuba per dins és el fruit dels viatges que Jaume Borràs ha realitzat a la República de Cuba des de 2007. Sobre els seus ciutadans, considera que són lluitadors i es caracteritzen, individualment, per una gran simpatia i intel·ligència, són molt oberts, i en grup, per la seua cridadissa i apassionament. La família cubana es distingueix per ser molt solidària, però sobretot per la seua unió i l’amor que es professen entre ells a pesar de que s’hagen disgregat per diversos motius. Per als cubans la família és un refugi de pau i tranquil·litat on carreguen les bateries per al més impredecible.

Les condicions econòmiques i la dificultat per adquirir un habitatge propicien que es formen llars composades per varies generacions. Difícil panorama actual i de futur, segons Borràs, tenen els joves en Cuba per a tindre un treball adequat a la seua formació i poder adquirir una vivenda per a formar una família. És per això que la majoria dels joves, que no han viscut el període revolucionari, rebutja el bloqueig americà al qual viuen sotmesos des de fa més de sis dècades i que ha repercutit greument en el desenvolupament de l’economia, de l’àmbit social, cultural i sanitari de la població cubana, coartant drets bàsics com la salut, l’educació i, en general, el seu creixement.

En la seua visió particular de Cuba, Borràs diu que els dos grans orgulls del país són l’educació i l’assistència sanitària. Sobre el primer narra que l’ensenyament és públic i gratuït. L’educació és obligatòria fins a la etapa de secundària. Totes les províncies tenen, almenys, una facultat i/o universitat, essent les més sol·licitades les de ciències mèdiques i turisme.

Respecte a la sanitat en Cuba es garanteix l’accés gratuït.El país compta amb el nombre més gran de metges del món, més de de 7 per cada mil habitants. No obstant persisteixen les dificultats per adquirir medicaments, pel control que EE UU realitza als laboratoris nord-americans.

A més de constatar en el llibre temes sobre la llibreta de racionament, els Comités de la Revolució, el canyonaso, o la venda ambulant, Borràs acaba fent referència a les 15 províncies de Cuba que ha visitat, i considera que cadascuna té un encant i catacterística que la diferencien de les altres, bé siga per la seua gent o pels esdeveniments històrics.

Sobre la ciutat-provincia de l’Havana aconsella visitar tres dels seus municipis: l’Havana Vella, la Centre i la Plaça de la Revolució, que no troba cap paregut entre elles.

També conta que passejar pels carrers de la ciutat de Trinitat ens fa retrocedir als anys de principi del segle XVI, quan va ser fundada. Pinar del Río és considerada la província perfecta per descobrir gran part de la naturalesa de Cuba, i un altre lloc per al turisme de naturalesa és la Laguna del Tesoro, en la província de Matanzas, on es troba una réplica de l’aldea Taina dels pobladors precolombins de Cuba.

El llibre compta amb una portada dissenyada la seua filla, Carmela Borràs, una aquarel·la que intenta expressar com és Cuba per dins, amb la mirada d’dona cubana que té tatuada en la retina l’illa i en la pell les arrugues d’una vida intensa.

La presentació del llibre tindrà lloc hui divendres, 26 de novembre, a les 19.30 hores al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Bellreguard.