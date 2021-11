El performer Vicente Arlandis recupera «Sumario 3:94» al Teatre del Raval de Gandia

El Teatre del Raval de Gandia presenta hui divendres la segona peça del Cicle d’Escena Contemporània, on s’inclouen tres propostes d’arts visuals i escèniques basades en una realitat alternativa que convida a la reflexió i a crear un punt de vista propi.

L’austeritat d’elements escenogràfics és compensada amb diferents estímuls auditius i visuals, nota característica del teatre contemporani. El performer alacantí, Vicente Arlandis, ha reescrit, de la mà de la Cia. Taller Placer, un material molt sensible: la història d’un home, son pare, condemnat a 29 anys de presó per un robatori amb homicidi que no va cometre. «Sumario 3:94» és la recreació escènica d’un llarg procés de judicis, recursos i errors processals, contada en primera persona.

En este cas, a més, la peça s’inclou a les jornades «Veus contra la repressió» de la programació del Teatre i el 50% de la recaptació es donarà a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Safor-Valldigna (PAH).

El Teatre es suma així, una vegada més, a les movilitzacions solidàries prestant l’espai com a lloc de difusió i suport a l’activista i defensor dels Drets Humans Joan Cogollos, que el pròxim 1 de desembre serà jutjat per la seua participació a un desnonament. El mateix Cogollos participarà a l’escenari en un procés creatiu i catàrtic en el qual la història de l’activista trobarà paral.lelismes entre el seu casi i el del protagonista de l’obra.