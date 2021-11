Gandia Graduació presencial de l’alumnat de la Universitat de les Persones Majors

Vora un centenar d’alumnes de la Universitat de les Persones Majors del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València van rebre ahir el reconeixement de graduació amb el qual es dona per finalitzat el primer i segon cicle de l’Itinerari d’Humanitats i Ciències Socials que s’imparteix a Gandia. En concret, són l’alumnat que va finalitzar cinquè i tercer curs a l’any 2020 i al 2021. L’acte, que es va dur a terme al Teatre Serrano, va estar presidit pel vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto i la directora del CIG, Carme Melo. Ara feia dos anys que no es celebrava este acte per culpa de la pandèmia. La Universitat dels Majors va començar a Gandia el 2007 i hui compta amb quasi mig miler d’alumnes amb 50 anys o més que cursen l´itinerari d´Humanitats i Ciències Socials. L’èxit ha portat a la Universitat de València a repetir l’experiència en Cullera, L’Eliana, Quart de Poblet, Paterna, Requena, Alzira, Benetússer i Massamagrell. Dalt, els i les alumnes amb els representants de la Universitat i les autoritats.