Oliva avança en el procés per a construir el nou centre de salut de Sant Francesc

La secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha supervisat a Oliva el procés que desembocarà en la construcció del nou centre de salut Sant Francesc d’aquesta localitat. Andrés va ser rebuda ahir per l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, la vicealcaldessa, Ana Morell i el regidor de Salut Pública, Miguel Monzonís. Segons ha informat l’ajuntament a través d’una nota de premsa, aquesta visita ha pogut comprovar l’espai on s’ubicarà el nou edifici sanitari.

«En l’Ajuntament d’Oliva som plenament conscients de la importància d’aquest nou Centre Sanitari, per això l’estem reclamant des de 2005 que s’aprovà en plenari la cessió de la parcel·la. Que hui estiga més a prop de ser una realitat és gràcies a la insistència i les gestions de tots aquests anys, i ens alegrem moltíssim que per fi avance a bon ritme el projecte, i la ciutadania gaudisca d’aquest servei tan prompte com es puga», ha assegurat Balaguer.

El projecte d’aquesta nova infraestructura sanitària bàsica es troba en fase de supervisió per la conselleria, i té un cost estimat de 3,4 milions d’euros. El nou edifici sanitari tindrà una superfície prevista construïda de 1.946 metres quadrats.

En els pressupostos que la Generalitat va preparar per a l’exercici de 2021 es va incloure una partida de 460.000 euros per a fer possible la licitació de les obres d’aquest Centre Sanitari de Sant Francesc. «La ciutat d’Oliva està veient complits amb aquest edifici sanitari, una de les principals reivindicacions dels darrers anys, per la qual s’ha lluitat molt amb regidors i regidores de l’actual corporació municipal», ha apuntat la vicealcaldessa, Ana Morell.

Per la seua banda, el regidor de Salut Pública, Miguel Monzonís, ha indicat que «aquesta nova infraestructura és una demostració de la gestió i el treball constant amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública».