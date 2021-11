El repunte de contagios ya cancela cenas de empresa y Navidad en los restaurantes

Los primeros en dar ejemplo y suspender la cena que tenían previsto hacer para celebrar la Navidad en un momento en el que la incidencia está por las nubes han sido los trabajadores y trabajadoras del departamento de salud de Gandia, es decir, todos y todas las profesiones de centros de salud, hospital, consultorios o centro de salud pública.

Nadie mejor que ellos conoce la situación y también son capaces de evaluar que la evolución no está siendo buena. Por ello, no han dudado en dejar en un segundo plano la cena que tenían previsto y optado por suspenderla, por mucho que tuvieran ganas de volver a juntarse.

Es un gesto de responsabilidad que también han tomado otras empresas, a pesar de que, visto desde la perspectiva de la hostelería supone una pérdida importante teniendo en cuenta el volumen de la plantilla del departamento de salud.

Y es que la situación pandémica actual también ha quitado las ganas a estos profesionales de juntarse, porque llevan dos años viviéndola de primera mano y saben lo imprevisible que puede llegar a ser el comportamiento de este virus.

El hospital Francesc de Borja de Gandia, mientras, tiene listo el contingente por si en las próximas semanas se dispararan los contagios y fuera necesario ingresar a más personas. De momento, la presión, aunque ha aumentado, no es muy alta, por lo que no ha sido necesario activar ningún protocolo. Si bien, desde el centro recuerdan que las personas que tengan consulta deben acudir solas, que están prohibidas las visitas o que los pacientes ingresados solo pueden tener un acompañante y que el uso de mascarilla es obligatorio.

«Las fiestas de Navidad pintaban bien y no trabajarlas como toca puede acabar de ahogarnos». Quien habla es el propietario de un restaurante de Tavernes de la Valldigna, que pide que no se cite su nombre, y reflejan la incertidumbre que se ha vuelto a instalar en la sociedad saforense.

Llegaba el momento que muchos trabajadores y muchas trabajadoras esperaban desde hacía tiempo. Tras dos años muy duros, en los que, quien más o quien menos, ha vivido de forma directa las consecuencias de la crisis sanitaria en su puesto de trabajo, llegaba el momento en el que, por fin, parecía que los compañeros y las compañeras podían quitarse el uniforme y compartir unos momentos en los que conocerse más allá del entorno laboral en las tradicionales cenas o comidas de empresa. Sin embargo, otra vez la pandemia, va a obligar a muchos y muchas a aplazar esa reunión.

El impresionante repunte de contagios de coronavirus que se está registrando en los últimos días en la Safor ya está provocando cancelaciones de reservas para cenas de empresa e incluso para el día de Navidad, según han explicado a Levante-EMV algunos hosteleros de la comarca.

El hostelero lamenta que, en su caso, ya ha tenido varias anulaciones no solo de empresas, sino de grupos que coinciden en clases deportivas o de baile. «Los que no han cancelado han reducido mucho el número de asistentes. Por ejemplo, había una mesa de 40 y ahora ya ha bajado a la mitad», indica. Más preocupante es la situación para el día de Navidad. A falta de prácticamente un mes ya le han pedido la cancelación de la mitad de las mesas que tenía reservadas para esa jornada. «Las familias tienen miedo especialmente por los niños, que no están vacunados. Aunque hay mesas que a lo mejor no llevan saben que en otras sí que va a haber. Además, son fechas en que se juntan con la gente mayor», indica el hostelero. «Llevamos año y medio sufriendo mucho y pensábamos que estas navidades serían un balón de oxígeno para aguantar el invierno. Si no lo tenemos, va a ser muy complicado».

Desde el sector hostelero de Tavernes de la Valldigna, algunas voces hablan de «desastre grande, grande, grande». Un ejemplo de ello es el restaurante de Eduardo Palomares, en el que, de momento, ya cuenta con algunas cancelaciones importantes de empresas o instituciones que habían reservado sus cenas en las próximas fechas para celebrar estas navidades. También se le han caído mesas para otras fechas señaladas como Nochevieja.

La dirección de un establecimiento de Potires explica que, en su caso, «ya hay dos mesas que se han echado para atrás». Pero el problema no solo está en las cancelaciones, sino en la falta de reservas. «No se ve movimiento para las fechas en las que estamos, tanto para cenas de empresa como para Navidad». El restaurador lamenta que las informaciones sobre repuntes «nos van a dejar sin plumas y cacareando».

Otro hostelero, en este caso de Barx, reconoce que en su caso no ha sufrido cancelaciones pero explica que las familias que acuden a hacer sus reservas para los días de Navidad «buscan seguridad, que el local cumpla las medidas y que sea amplio y puedan estar tranquilos de que es difícil contagiarse». Eso sí, reconoce que afronta la campaña con incertidumbre por la implantación del pasaporte Covid. «Tendremos que hacer de guardias jurados y comprobar una a uno si está vacunado o no, comprobando su DNI».

Salvador Enguix, que dirige un restaurante en Tavernes, explica que, en su caso, no ofrece cenas de empresa, sin embargo, sí que «he notado que muchas personas fijas, que venían a almorzar o a cenar han dejado de venir ahora. Algunos me han avisado de que no vendrán hasta que se relaje un poco el tema de los contagios».

Salvador Peña, también de Tavermes ha recibido la temida llamada. En este caso se trata de una familia que tenía reservada una mesa para una veintena de personas, «que ha decidido cancelar debido al incremento de contagios que se está produciendo». Por el momento, en cambio, sigue manteniendo todas las reservas que tenía para los días más señalados, los de Navidad y Nochevieja. En el establecimiento que Mela Ionita dirige en la capital de la Valldigna también, según lamenta, por el momento, le han cancelado una mesa de las que tenía reservadas para las semanas de las cenas de empresa. En su caso tiene dos salones, que, dice, en los que puede ofrecer un servicio con seguridad.

