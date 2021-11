El comerç local d’Oliva ha sigut un dels sectors més afectats durant la pandèmia i a poc a poc, amb ajudes, projectes i molt d’esforç ha anat recuperant-se. Oliva disposa d’uns 320 comerços, que han hagut de lluitar per mantindre la persiana oberta.

Des de la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, que encapçala l’alcaldessa Yolanda Balaguer, s’han presentat diverses subvencions, campanyes i projectes per tal de donar el suport al comerç local. A més de les ajudes de conselleria, des de l’Ajuntament d’Oliva s’ha presentat la campanya de digitalització i marketplace per tal de contribuir a la recuperació de l’economia local donant empenta i formació al xicotet comerç i a les micropimes de la ciutat per adaptar-se als nous temps i arribar a més clients.

Aquesta campanya de digitalització, s’està seguint amb un procés de formació continuada, sempre amb un assessorament personalitzat. A aquesta formació es pot continuar accedint, ja que s’ha creat dues webinars formatives, i els comerciants interessats poden demanar aquesta informació enviant un correu a comercio.afic@oliva.es. En breu està programat el llançament de la plataforma amb uns 60 comerços que estan ja adherits a la campanya de Marketplace. «Aquest projecte està seguint el temps marcat i l’adequat per formar i preparar als comerços i fer-los coneixedors de tota la informació necessària per a poder seguir la dinàmica de la plataforma del marketplace, sempre amb l’assessorament dels tècnics», ha comentat l’alcaldessa, Yolanda Balaguer.

A més, per incentivar el consum en el comerç local, aquest any s’ha realitzat la segona fase dels xecs #comptemambtu, que finalitzà el 27 de novembre, que consistia a adquirir un xec de 40 euros, pagant només 20 euros, per a utilitzar-lo en els negocis adherits a la campanya. Aquesta campanya va tindre gran èxit i ressò en la passada edició que va fer que els comerços es recuperaren un poc d’aquesta situació pandèmica, duplicant el pressupost inicial. En aquesta ocasió s’ha incrementat aquest pressupost i el valor del xec per atraure més a la clientela i afavorir així al xicotet comerç.

Des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana, es va proposar fixar al calendari el dia 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local, proposta que va tindre el suport de molts municipis de la Comunitat Valenciana, amb una gran acollida per part dels comerciants. A més, a Oliva, es va commemorar amb sortejos, promocions i un encontre de comerciants, el mateix dia, en la plaça de l’Ajuntament amb la presència de la junta de l’Associació de Comerciants d’Oliva, l’alcaldessa i regidora de Comerç, Mercats i Consum, Yolanda Balaguer i membres de la corporació.

Des de l’Associació de Comerciants d’Oliva, amb la col·laboració del Departament de Comerç, Mercats i Consum, durant aquest any, s’ha anat presentant xicotetes campanyes programades per temàtiques, euraccos i sortejos cridaners per seguir atraient la ciutadania i continuar apostant per comerç personalitzat i de proximitat.

La part del Mercat Municipal també ha comptat amb una subvenció de 50.000 euros, que ajudarà en el projecte de renovació del Mercat Municipal d’Oliva que té un pressupost total de 75.471 euros, per a la millora en equipament i instal·lació. «Amb aquestes millores, el Mercat Municipal s’adaptarà a les noves normatives i a més, es modernitzarà amb la incorporació d’equipament de neteja i desinfecció, la millora de la ventilació amb un sistema d’extracció de fums per afavorir les cafeteries del mercat i l’adequació d’una zona de lactància i canviador per a nadons», ha assegurat Yolanda Balaguer.

Malgrat la situació, l’Àrea de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva, ha seguit apostant pel comerç local, donant suport i organitzant campanyes per a afavorir als negocis. Per finalitzar l’any, el departament ha organitzat alguns esdeveniments per a tota la ciutadania, com la desfilada solidària, on col·labora ACCO, que tindrà lloc l’11 de desembre a les 19 h en el Centre Polivalent d’Oliva, la Gala FAES, el 15 de desembre a les 19 h també en el Centre Polivalent d’Oliva, o el Mercat tradicional de Nadal, amb la participació d’ACCO, que se celebrarà el 19 de desembre en el carrer Major d’Oliva.