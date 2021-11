El CF Gandia, más líder en una mala jornada de UE Tavernes y CE la Font

El CF Gandia incrementa su ventaja como líder del grupo IV en la liga de fútbol regional preferente amateur, tras superar por 2-1 al segundo clasificado, el Ontinyent 1931 CF en el partido dominical del estadio Guillermo Olagüe.

El equipo visitante se adelantó en el minuto 36, pero los blanquiazules le dieron la vuelta al marcador con goles de Salva Martí antes del descanso y Gorxa en los primeros compases de la reanudación. El árbitro expulsó a un jugador de cada equipo.

La UE Tavernes, por su parte, cayó por 2-1 en su visita al campo del Racing CF Benidorm. El equipo vallero ofreció dos caras completamente distintas. En la primera no pudo ni supo superar la maraña defensiva de los locales, que en dos zarpazos anotaron sus goles. Al equipo que dirige Edu Revert le faltó ser más vertical. En la segunda mitad y tras algunos cambios de jugadores y de posiciones, el dominio de la UE Tavernes fue absoluto ante un rival que aún retrasó más sus líneas. El cuadro de la Valldigna redujo diferencias con un gol de penalti y puso cerco a la portería alicantina, pero unas veces por las paradas del portero, que fue el mejor de su equipo, y otras por la falta de acierto en el remate, no pudo culminar la remontada.

El CE La Font también cayó derrotado. Perdió 0-1 en su feudo ante el colista y rival directo por la permanencia, el Racing d’Algemesí. Los fonteros tiraron la primera parte en sus peores 45 minutos en lo que va de liga. En la reanudación salieron con otro aire, pero siempre fueron a remolque y jugaron con más corazón que cabeza. Quedarse en inferioridad tras sufrir una expulsión, acabó de rematarles.

Tras esta 12ª jornada y antes del paréntesis de «La Nostra Copa», el CF Gandia es líder con 25 puntos, la UE Tavernes es 4º con 20 y el CE la Font ocupa la 13ª plaza con 11.