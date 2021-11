El TSJ avala la nulidad del traslado de una funcionaria municipal de Villalonga

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ratificado en su integridad una sentencia dictada en su día por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de València que anulaba el traslado forzoso de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Villalonga. Se da la circunstancia de que la orden de traslado fue dictado por la concejala de Personal, Alicia Gomis, de la formación política Fer Poble, y la afectada es la número 6 de la candidatura del PSPV-PSOE en las pasadas elecciones municipales.

A principios de esta legislatura Gomis ordenó que la funcionaria interina, hasta ese momento adscrita como auxiliar administrativa a los departamentos de Registro Civil y Juzgado de Paz, y con puesto de trabajo en el edificio consistorial, fuese trasladada a la Biblioteca Municipal, donde ha permanecido desde entonces.

En este proceso judicial, la afectada, Isis Sendra, defendió que ese traslado forzoso no reunió las condiciones exigidas por la ley, entre otros aspectos porque no había sido negociada con los representantes de los trabajadores y porque no existía motivación alguna para abandonar el lugar en el que había estado hasta ese momento.

Tanto la primera sentencia como la dictada ahora por el TSJ rechazan los argumentos de la concejala Gomis, que alegó «necesidades del servicio» para el traslado de la funcionaria interina. Isis Sendra siempre pensó que aquella acción ahora anulada por los tribunales se debió a una forma de represalia política.

Tanto en el procedimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo como ahora en el TSJ, se condena al Ayuntamiento de Villalonga al pago de las costas procesales. Esta resolución puede ser recurrida al Tribunal Supremo. En caso contrario, la reincorporación de la funcionaria en su puesto anterior debería realizarse a principios del próximo mes de diciembre.