«Me’n vaig amb l’espineta de no aconseguir un local per a la formació, malgrat les promeses»

«Me’n vaig amb l’espineta de no haver pogut aconseguir un local per a Gastroliva per poder fer cursos de formació en estos quinze anys de la meua presidència, a pesar de les promeses que m’han fet». Són paraules de Paco Oltra, «Soqueta», a l’acte central de la festa de Santa Marta 2021, patrona de l’hostaleria olivera, on va anunciar també la seua retirada del càrrec.

Oltra també va reclamar en l’acte que es va dur a terme al Restaurant Brisa del Mar millors infraestructures per a la ciutat, com un transport d’autobús en condicions, l’arribada del tren a Oliva i Dénia, així com millores sanitàries i policials.

Oltra va afegir que «estic content de com m’ha acollit la societat olivera tots estos anys. Som 96 associats perquè s’han donat de baixa sis o set establiments que han tancat pel Covid», destacant que no deixarà l’entitat a l’espera de que a finals de febrer o principis de març siga l’assemblea la que trie nou president, «si no, hi haurà una junta gestora al capdavant de l’entitat».

En el seu parlament, l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va reconéixer la tasca dels hostalers i «el sacrifici que suposa dedicar part de la vostra vida a esta feina. La unió fa la força per poder continuar oferint els vostres serveis. Heu contribuït a fer la gastronomia d’Oliva un referent a la Comunitat Valenciana». Balaguer també va agraïr el treball de la junta directiva, i, en especial, el de Paco Oltra, «molt volgut per tots nosaltres, que ha demostrat ser un gran professional de l’hostaleria, sense oblidar a la seua esposa Purín, perquè s’han sabut adaptar al pas del temps i han dedicat moltes hores per l’hostaleria d’Oliva. Com a president deixa el llistó ben alt».

Nou logotip per l’associació

Per la seua banda, el regidor de Turisme, Kino Calafat, va dir que «els hostalers no teniu la culpa de la pandèmia encara que hi ha gent que vos ha volgut culpar. Jo sé que heu cuidat al màxim els vostres establiments», al temp que anunciava que el regal que feia al comiat de Paco Soqueta era la creació d’un nou logotip i marca moderna per a Gastroliva, que representa un plat i una forquilla al costat del nom oficial de l’entitat.

A la gala es va homenatjar diversos hostalers olivers: Visita Castell i Salvador Martínez del Restaurant Ferrero; Pilar Just de La Sota; Maria Antònia García i Tomás Ruíz de La Cassola, i Marisa Torres i Miguel Angel Vives, del Karting Vives.