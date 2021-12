Gandia estudia si retira Saforbici cuando caduque la concesión

A Saforbici, el servicio municipal de alquiler de bicicletas urbanas de Gandia, le podrían quedar cinco meses de vida, lo que queda de la concesión a la empresa que lo gestiona. La causa, si finalmente se toma de la decisión de anularlo, no será otra que el vandalismo, esa obsesión de algunos, muchos, que han utilizado las bicicletas, e incluso los enganches de las bases, para «divertirse». Y también será culpa de aquellos que le han dado el uso más incívico posible, desenganchando los vehículos no para desplazarse de un punto a otro de la ciudad, sino como diversión. El mejor ejemplo de ello es que no resulta nada extraño encontrarse a dos o más personas, generalmente jóvenes, con una bicicleta como objeto de juego.

El concejal de Movilidad de Gandia, Nacho Arnau, explicó, en declaraciones a este periódico, que el próximo mes de abril caduca la concesión administrativa de este servicio y que, a partir de ese momento, «todas las opciones están abiertas». Según Arnau, la idea es sentarse con el concesionario, Impursa, antes de decidir si se aprueba la prórroga que contemplaba la adjudicación o si, por el contrario, Gandia pone fin a las bicicletas públicas, como algunos demandan. En ese caso, la apuesta sería ampliar los soportes aparcabicis para que sea cada usuario el que aporte su propio vehículo y pueda dejarlo en distintos puntos de la ciudad con un mínimo de seguridad. La irrupción de los patinetes eléctricos, que ha supuesto todo un fenómeno en la mayoría de las ciudades, también ha reducido considerablemente el número de los usuarios de Saforbici. Un simple paseo por las bases situadas en el centro de la ciudad permite comprobar lo desangelado del servicio que se presta, con pocos o ningún vehículo disponibles, y el lógico enfado de los usuarios, que han ido abandonando poco a poco. Arnau también señaló que, ante esta situación, se ha abierto un expediente informativo a la empresa concesionaria con el fin de que aclare cuál es la situación y determinar si se están incumpliendo las obligaciones fijadas en el contrato. Hace apenas un mes el concejal, responsables de la empresa y mandos de las policías Nacional y Local de Gandia mantuvieron un encuentro con el fin de coordinar las actuaciones y no dejar sin castigo los actos vandálicos contra las bicicletas de alquiler y los elementos urbanos que permiten su funcionamiento. Pero ahora ya son pocos los que confían en un cambio de actitud general que lleve a los incívicos a respetar Saforbici.