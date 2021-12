El tren Alcoi-Gandia en maqueta a Vilallonga

L’Associació Tren Alcoi-Gandia ha inaugurat a Vilallonga la nova seu on allotjarà la secció de mòduls ferroviaris. Aquest projecte ha sigut possible gràcies a la col·laboració de l’ajuntament, que ha cedit un local a la casa de la cultura per muntar l’exposició permanent.

El és interessant és que els membres de l’associació han posat allà els dos primers mòduls dedicats al «Tren dels Anglesos», com són l’estació de Gandia i el Pont de Ferro de Muro. La idea és que, paulatinament, es puguen anar muntant la resta de trams de l’històric ferrocarril, que manera que es podrà vore en maqueta tota la ruta, des del port de Gandia fins a la capital de l’Alcoià. Autoritats municipals, socis i visitants van assistir a la inauguració i van conéixer el circuit ferroviari. La nova seu obrirà les portes d’11 a 13 hores. El calendari es pot consultar a la web www.trenag.com i durant el present mes de desembre els assistents tindran una invitació per pujar al tren de 5 polzades del parc temàtic d’Almoines.