Los consistorios de la Safor aumentaron su ahorro el año de la pandemia

Será que, al detenerse durante algunos meses todos los procesos administrativos, los municipios gastaron menos durante el año 2020, o que prefirieron guardar por si la crisis económica adquiría aún mayores proporciones y tenían que tenían que utilizarlo para ayudar a sus vecinos y vecinas. Pero lo cierto es que, durante el ejercicio pasado, los consistorios de la comarca de la Safor ahorraron más que en 2019.

La liquidación de los presupuestos municipales del año pasado ha arrojado un superávit de 17,4 millones de euros, según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda a partir de la documentación facilitada por las propias entidades locales.

Se trata de una cifra que supera en más de tres millones la del año anterior, cuando hubo un ahorro global en las localidades de la comarca de 14,4 millones.

En este punto, cabe decir que la influencia de Gandia en el conjunto de la comarca en cuanto a su volumen económico desvirtúa el resultado global. La capital comarcal ahorró en 2019 un total de 10,6 millones de euros. Esa cifra maquilló sustancialmente el superávit real de la Safor. Sin la ciudad, el sobrante del resto de municipios habría sido de 3,7 millones de euros.

En cambio, al final del 2020, Gandia redujo su superávit hasta los seis millones de euros, casi cuatro menos, en parte debido a que el Gobierno local destinó una parte a poner en marcha diferentes programas de ayudas para paliar los efectos de la crisis provocada por la covid, especialmente en aquellos sectores económicos que resultaron más afectados.

Dejando de lado, por tanto, la capital de la Safor, el ahorro durante el ejercicio 2020 fue de 11,3 millones de euros en el global del resto de los 30 municipios. Eso significa, por tanto, que, sin Gandia, el ahorro de las localidades de la comarca se triplicaron durante el año en el que arrancó y se desarrollaron las consecuencias más fuertes de la pandemia de la covid.

Durante el año pasado, los dos municipios que cerraron en saldo negativo fueron Benirredrà, que gastó 130.834 euros más de los que ingresó. Por su parte, Llocnou de Sant Jeroni, registró 176.211 euros en negativo al cierre del ejercicio.

El resto de localidades, en cambio, liquidaron el ejercicio con dinero sobrante. Destaca especialmente el superávit de Tavernes de la Valldigna, que ahorró más de 2,3 millones de euros. De hecho, hace unas semanas, la oposición de este ayuntamiento obligó a convocar un pleno extraordinario en el que pedía una bajada de impuestos. Para ello, se basaba precisamente en la crítica hacia el Gobierno local por los continuos superávits elevados, cuestión por la que acusaba al ejecutivo de no planificar el presupuesto municipal de una forma adecuada.

Oliva, por su parte, cerró el ejercicio con algo más de un millón de euros. Otros superávits llamativos fueron los de Simat de la Valldigna, con más de 740.000 euros de ahorro, el de Almoines, con más de 758.000 euros, el del Real de Gandia, que también superó los 700.000 euros, o los 666.973 de Almoines y los 601.710 de Ador. Barx acabó el 2020 con un saldo positivo de 603.246 euros, mientras que Xeraco cerró con 522.370 y Daimús se acercó a los 450.000. Resultados más ajustados en la ejecución de sus presupuestos lograron Miramar, que acabó con 58.207 euros, Palmera, con 86.797 o Castellonet de la Conquesta, que liquidó en 26.369 euros en positivo.

No están en el listado los datos de Bellreguard, que según el Ministerio de Hacienda, no presentó la información correspondiente. Estos datos sirven para comprobar qué ayuntamientos cumplen con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto de las Entidades Locales, así como el importe de sus saldos no financieros. Aquellos que cumplen son los que acaban en saldo positivo.