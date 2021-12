«Jugar el Nacional sirve de aprendizaje y anima a seguir en el hockey»

La gandiense María Sánchez Romero regresa satisfecha del Campeonato de España de hockey patines por autonomías disputado en Asturias del 5 al 8 de diciembre. El equipo femenino de la categoría sub15 de la Comunitat Valenciana se ha clasificado en sexto lugar, tras superar a Andalucía y Cantabria por 1-0 y 9-3, respectivamente y caer derrotado ante Navarra, Asturias y Euskadi.

María, que apenas lleva unos meses como jugadora federada del Gandia Hockey Club, ha participado como segunda portera en dos de los cinco partidos del campeonato, precisamente en los que ha triunfado el combinado autonómico.

Su valoración no puede ser más positiva: «lo he pasado muy bien con mis compañeras, he aprendido muchísimo sobre este deporte y he disfrutado de verdad», añadiendo que «esta experiencia me anima a seguir en el hockey sobre patines y, además, me abre la oportunidad de jugar en un equipo femenino».