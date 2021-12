rehabilitar una vida

Comunicador

Alguns diuen que soc mesurat, seriós... no facen cas, qui diu això no em coneix bé, sinó que només mira l’aparador. En realitat soc un pragmàtic funcional que acostume a ser excessivament perfeccionista en totes les ordres de la vida, i potser... un «tipo» discret. Tinc un caràcter tímid, ningú ho diria... després d’haver dedicat trenta-sis anys de la meua vida a la comunicació de masses, a la ràdio i la televisió, amb audiències diàries que es comptaven per milions. Què li anem a fer, les persones introvertides tenim aquestes contradiccions. La comunicació sempre ha sigut la meua passió, la meua vocació, la meua professió que m’ha regalat moments, coneixences i persones molt grans, que m’han alimentat l’ànima i també l’estómac.

Fins ací podríem dir que tot rutlava bé, però ara fa tres anys, de sobte, tot es capgira. La vida et colpeja quan millor estàs o quan més ho valores. Una inflamació de vasos sanguinis m’envaïa la medul·la òssia alterant les funcions neuronals i psicomotrius amb greu perill de quedar-me privat. Em jugava en una sola intervenció quirúrgica resoldre la meua situació per a sempre. La vida... és cabrona, eh! Per no allargar-ho, diré que l’assumpte no ha eixit del tot malament, encara que amb limitacions.

Des d’aleshores vaig començar a rehabilitar el meu cos i la meua vida. Aprendre a passar d’una fortalesa vital i activitat intensa, a no permetre’m deixar transcórrer el temps de la mateixa existència sense dedicar hores a eixir d’un estat ruïnós. Els que em conegueu sou conscients del gelós que soc de la meua vida privada, que no de la pública, però m’he animat a fer aquestes reflexions en pensar que alguna altra persona, sense voler-ho ni buscar-ho, passe pel mateix tràngol i el testimoni atempere eixe moment. Paga la pena intentar-ho.

En aquest camí de costera han estat fonamentals els professionals sanitaris del sistema públic de salut. Després d'afrontar una pandèmia com ho han fet, què he d'explicar. Però, lo meu va ser abans quan es qüestionava, normalment amb virulència, la sanitat pública que tots contribuïm a mantenir de manera universal i que ha esdevingut referència arreu del món. No tinc ni un però; des de l'atenció del metge de capçalera Dr. Vicente Iznardo, del Centre de Salut de Corea, en detectar-m'ho, el Dr. Rafael Sivera, de l'hospital Francesc de Borja de Gandia per la diligència a l'hora d'actuar, i com no, a l'equip de neurocirurgians de l'hospital Clínic de València dirigits pel Dr. Fernando Talamantes, per donar-me la possibilitat d'entendre que tenim l'ocasió de que a la vida hi haja més d'una eixida. Que sempre ens estem anant... però que la vida es viu cada dia.

No tinc prou agraïments per a reconèixer com m’han volgut i m’han fet comprendre que la paraula rendir-se no era fàcil de suportar, que sempre tenim alguna cosa que ens queda per fer. Jo repetia el meu mantra: Açò és precís? Encara que era el moment de tornar a començar, d’afrontar amb ansietat «la nova normalitat». I no és angoixant la nova situació, però requereix posar interés. No s’hi val defallir. Cal viure en relació a les circumstàncies. Ara soc menys vehement, només em vull divertir, estar més temps amb la meua família que també ha passat pel calvari (la meua dona Natali i els meus fills Marc i Laia), a més de poder gaudir en moltes més ocasions dels amics. Fora les llàstimes... ma mare deia: val més que el tinguen enveja que llàstima. I a les mares sempre s’ha de fer cas.

Com que anem a estrenar any, res millor que conjurar-se perquè no fluixegen les forces a l’hora d’aconseguir espenta... i paciència. Salut.