Reixa tanca el cicle d’Escena Contemporània al Raval

El Teatre del Raval tanca demà dissabte el cicle d’Escena Contemporània amb Antón Reixa. cantant, escriptor, artista multimèdia, director de cinema i conegut, principalment, per haver sigut el líder del grup de rock Os Resentidos. Després d’haver de suspendre la seua actuació al Festival Hostes per la pandèmia, Reixa presenta a la sala gandiana «Melancoholemia. Vida de mamarracho». Es tracta d’una vídeoperformance amb una pantalla que reprodueix imatges del anomenat presumpte personatge», també conegut per Persona.

Això serà a les 20 hores però prèviament, a les 18 hores, el Teatre ofereix una nova sessió de Cinema en Valencià per a públic familiar: «Àgata, la meua veïna detectiu», dirigida per Carla Bengtsson (Dinamarca). Les entrades costen 12 i 6 € en taquilla i 10 i 5 en venda anticipada, respectivament.