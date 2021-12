ZOO, El Diluvi i Carles Pastor es sumen a la Subhasta Literària

L’Associació Gaudim (col·lectiu que treballa l’oci inclusiu amb persones amb diversitat funcional a la Safor) organitza, amb la col·laboració de Saforíssims SL, (l’associació d’Escriptores i d’Escriptors de la Safor), la II Subhasta Literària d’àmbit solidari els dies 15, 16 i 17 de desembre.

Els beneficis, íntegrament, aniran destinats a cobrir les despeses del club d’oci de l’associació, què, cada cap de setmana, nodreix d’un ventall d’activitats socioculturals a les persones amb diversitat funcional.

Es subhasten més d’una vintena de quadres signats pels seus autors amb les poesies més representatives de la seua obra, poemes de Joan Andreu, Lourdes Boïgues, Ferran Bretó, Isabel Canet, Juli Capilla, Llorenç Cirujeda, Pere Císcar, Mercè Climent, Esther Climent, Joan Deusa, Maria Josep Escrivà, José Figueres, Sico Fons, Rafa Gomar, Marc Granell, Àngels Gregori, Anabel Llopis, Vicent Lloret, Vicenta Llorca i Joan Iborra, Verónica Pérez, Josep Piera, Josep Lluís Roig, Maria Rosa Sabater i Encarna Sant-Celoni.

A més, aquest any la novetat és la incorporació de grups de música en valencià com, per exemple, El Diluvi, Carles Pastor i ZOO.

Participar des d’un enllaç

Es podrà participar des de l’enllaç: www.ebay.es que es facilitarà a les pàgines oficials de l’Associació Gaudim i Saforíssims SL a les diverses xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram.