El port de Gandia en temps de guerra

La literatura de guerra sempre han tingut abundants lectors. Poder seguir les incidències bèl·liques sense cap risc, en la tranquil·litat de casa, sense arriscar la vida i fins i tot amb la possibilitat de prendre partit per un dels contendents, pareix una ocupació de les més agradables o entretingudes, entre moltes altres. Ara bé, no tota la informació rebuda té el mateix valor perquè hi ha una gran diferència entre els periodistes que tenen un coneixement previ del conflicte i els que només viatgen per informar. El corresponsal de guerra s’hi implica, arrisca la pròpia vida sense cap altra arma que la paraula o la imatge. El visitant, en canvi, veu allò que els guies oficials volen que hi veja. En este sentit, la guerra del 36 va suscitar un gran interès en el món del periodisme, com s’ha pogut comprovar en moltes ocasions. Gandia, sobretot el seu port, també van suscitar l’atenció d’alguns periodistes o testimonis de l’ambient bèl·lic.

Un cas, no massa conegut respecte al nostre port, és el d’Erika Mann, filla d’un dels noms més il·lustres de la literatura europea del segle XX, l’alemany Thomas Mann. Erika, de fortes conviccions democràtiques, va publicar uns quants articles sobre la guerra espanyola gràcies al seu viatge en l’estiu de 1938 per alguns llocs de la zona republicana, des de la frontera francesa fins a Alacant. Posteriorment, en 1943, publicà els esmentats articles i altres de temàtica diversa en el llibre Precisament jo. Fragment d’una autobiografia, molt desigual pel seu mateix caràcter antològic.

Este llibre, en la secció Lletra d’Espanya, conté el relat del seu viatge des de París a Barcelona, tot passant per les proximitats de l’Ebre, escenari de la gran batalla iniciada a finals de juliol de 1938. Després tornà a Barcelona per viatjar a Alacant en avioneta. La breu visita a Alacant li mereix un ràpid comentari sobre la seua situació de ciutat bombardejada pels avions Junker i Fiat, sense especificar des de quins llocs operaven. El trajecte d’Alacant a València el va fer en tren. Després d’anotar les seues impressions sobre l’ambient de la capital i fer una visita al seu port, viatja al nostre port, i anota que ací hi ha més vaixells que a València. La raó de la seua breu estada a Gandia és que un destructor britànic va a recollir-la per tornar a Barcelona.

El lector, davant de les seues notes sobre la situació del port de Gandia, no sap exactament si hi parla de la nostra terra o de Singapur o Hong Kong, és a dir, d’alguna de les colònies o bases de la marina de Sa Majestat. Sense preguntar-se perquè hi ha forces navals britàniques a Gandia, precisament en el sector marítim controlat pels nazis, sí que esmenta la seua admiració pels blanquíssims uniformes dels oficials, tots uns perfectes gentlmen, tan elegants com acabats de vindre d’un garden party o d’una partida de cricket, ben confiats en el seu armat vaixell i sense la més mínima sensació de por, encara que la més elemental prudència aconsella navegar a l’empara de la foscor de la nit, tal com faran.

El destructor només té sis passatgers, evidentment súbdits britànics o diplomàtics internacionals, cosa que no li suposa cap estranyesa, tot i que ella és l’única dona al vaixell. El viatge a Barcelona, on arriben abans de l’alba, no mereix cap comentari, encara que el destructor continuarà ancorat fins a la nit. Tan sols recull un breu comentari d’un flegmàtic oficial britànic, que naturalment no té por de res i que només espera evitar qualsevol incident desagradable. El jove oficial, amable i despreocupat, s’hi mostra exquisidament neutral i per damunt dels enfrontaments dels indígenes, mentre el seu vaixell puga continuar la missió encomanada sense obstacles. La guerra, tan immediata, pareix ben distant, més encara quan ja s’ha consumat l’annexió d’Àustria al Reich, al mes de març i, ben prompte, la incorporació dels sudets, una part de Txecoslovàquia, després de la ignominiosa conferència de Munich, al setembre de 1938.

Les referències d’Erika Mann sí que tenen la virtut d’animar a conéixer la situació real del port de Gandia durant la guerra i també sobre el seu origen a càrrec d’una companyia anglesa. Afortunadament tenim llibres com el de Fernando Gimeno Cervera sobre la història del port i els valuosos estudis d’Eladi Mainar sobre el port durant la guerra, sobretot en els seus dramàtics dies finals. El pacient treball dels historiadors va refent el nostre passat més enllà dels tòpics o dels buits de la memòria, una tasca que ajuda a situar a cadascú al seu lloc, sense amagar heroismes ni covardies.