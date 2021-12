pasqualmolina.wordpress.com

Fa unes setmanes, Rafa Juan va presentar el llibre Una dulce historia, el qual parla de la trajectòria, en el temps, de l’empresa que fundaren els seus pares, Antonio Juan i Victoria Fernández, la qual s’anomenà durant mols anys Dulcesol i que ara du per nom Vicky Foods, en honor de sa mare, qui ha faltat fa uns mesos i qui fou l’ànima de l’empresa i, també, per la seua internacionalització actual. Ell n’ocupa la màxima responsabilitat. N’és el CEO.

Conec Rafa Juan des de fa anys. De quan els nostres fills, adolescents, practicaven l’esport a Vilallonga, on ell vivia amb al seua família. Vaig estar una vesprada en sa casa, on els xicons celebraven la final d’un torneig de minitenis i em va rebre amb una gran cortesia i amabilitat, igual que Àngels Estevan, la seua dona. Aleshores Rafa era ja un personatge important dins del món empresarial. Hem coincidit després en diversos actes oficials i hem compartit diverses responsabilitats culturals i socials. Els dos hem format part, durant varies edicions, del jurat que atorgava els premis multidisciplinaris del Grup Radio Gandia que tenen tant de ressò per la categoria humana dels guanyadors i per la rellevància cultural, acadèmica, empresarial i social de les entitats guardonades. Els dos hem sigut vicepresidents de la Societat de Foment d’Agricultura Indústria i Comerç de Gandia, ell de l’Àrea Empresarial i jo de la de Cultura, formant part de la directiva de l’entitat que presidia Joaquín Bernabeu. En les nostres reunions mensuals sempre fou un directiu atent a les qüestions, ponderat en les apreciacions que feia i interessat en els problemes de Foment d’AIC, la qual cosa em meravellava, perquè aleshores ell ja era el màxim responsable d’una empresa de caràcter multinacional amb milers de treballadors i, a més a més, ocupava altres càrrecs de màxima responsabilitat dins del món empresarial valencià.

La periodista Marina Vallés escriu en la contraportada del llibre: «Rafa Juan narra els orígens d’un menut negoci esdevingut un gegant del sector alimentari i amb el qual honora la figura dels seus pares, Antonio Juan, l’home creatiu, ambiciós i optimista, i Victoria Fernández, la dona constant, realista i conservadora. L’amalgama perfecta perquè l’empresa tire endavant. [...] El llibre comença amb una bellíssima historia d’amor que uneix el poble de Malvedo, d’Astúries, i el municipi valencià de Vilallonga, i ara, tres generacions després, aquella unió sorgida de la manera més inversemblant ha escampat la seu xarxa per la meitat del món fins on arriba el treball i l’esforç de l’equip humà que conforma la gran família de Vicky Foods».

Hi va haver una primera presentació del llibre a Vilallonga, el poble on tot va començar, en la seu de la Fundació Victoria Fernández, la qual s’inaugurava eixe dia, i en el transcurs de l’acte es va descobrir un bust de la fundadora, obra de l’escultor Joan Castejon. Eixe dia l’autor explicà que el llibre havia d’haver-lo escrit sa mare i que ell es va decidir a fer-ho, finalment, acceptant el repte que suposava el fet que ell era de ciències que no de lletres i gràcies al fet que la seua activitat en la xarxa li havia permés contactar amb Pedro Martínez Ruiz, qui l’havia assessorat en la edició dels diversos capítols. Que la seua intenció havia sigut la d’explicar la història de l’empresa Dulcesol, de tots els passos fets en les diferents èpoques d’estos 70 anys; de totes les decisions que van prendre, tant de les encertades com de les que no ho foren, però amb les quals, i en caminar el dia a dia, s’havia aconseguit progressar fins a esdevenir una empresa internacional, Vicky Foods, de la qual estaven, tots, ben orgullosos.

A l’acte acudiren el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de les Corts, Enric Morera. El president Puig és l’autor del pròleg del llibre, on escriu i confirma: «Vicky Foods és una empresa que ha abastat l’excel·lència i darrere del seu nom i de la seua imatge de marca hi ha una llarga història de dedicació, d’investigació, d’innovació i exigència, i, per damunt de tot, hi ha persones amb noms i cognoms que ho han fet possible. [...] Les línies d’actuació que expliquen l’èxit: la recerca d’una major qualitat, respondre amb fiabilitat a la demanda dels consumidors, el treball constant i, sobretot, haver sigut fidel a uns valors i a una cultura empresarial pròpies, han sigut les claus de la magnífica trajectòria seguida fins arribar als nostres dies».

La segona presentació del llibre fou a Gandia, en un acte celebrat al saló de conferències de Foment d’AIC i organitzat pel Cercle d’Economia de la Safor, el president del qual, Ramon Soler, després de congratular-se pel motiu pel qual es reunien aquella nit, donà la benvinguda a tot els presents: l’alcalde, José Manuel Prieto, al capdavant, amb el vicealcalde, Josep Alandete; les tinentes d’alcalde, Ludivina Gil i Carmen Fuster, l’aleshores tinent d’alcalde Ferran Martínez, el portaveu Víctor Soler; les regidores delegades Lydia Morant, Amparo Victoria i Juana Navarro; el regidor delegat Salvador Gregori; les regidores Carmen Román, Gemma García i Cristina Moreno, i el regidor Pascal Renolt. També a l’alcalde de Vilallonga, Román Garrigós, qui anava acompanyat per la tinenta d’alcalde, Alicia Gomis.

Ací feu la presentació del llibre l’alcalde Gandia, José Manuel Prieto: «La rellevància social de les empreses no solament la dona un volum de facturació, un nivell d’emprenedoria i un alt component d’innovació que ambiciona noves mampreses, el dona, també, l’arrelament a la terra, el compromís amb la societat on s’arrela i on creix. [...] La vostra promesa renovada, amb aroma a Glories i sabor als millors dolços, vos ancora a esta terra i al compromís permanent, i inacabable, d’un nou començament que no oblida qui és, d’on ve, a quin territori es deu i quin somni el conrea i vos mou cada dia».

Les parts formals de les dues presentacions acabaren amb sengles tertúlies davant del públic, les dues coordinades per Marina Vallés, qui anava fent les preguntes adients a cadascuns dels participants, els quals foren Rafa Juan i Pedro Martínez en les dues, i en la de Vilallonga, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i en la de Gandia, l’alcalde José Manuel Prieto. Tots ells en les seues intervencions es refermaren en el que havien escrit o dit, o ho complementaren.

Rafa Juan ens deixa el missatge final de la importància capital de la comunicació entre tots els àmbits en els quals estan involucrats tots els diferents estaments de l’empresa, des del CEO fins a l’últim operari, així com la comunicació directa i real amb els proveïdors, distribuïdors i, fonamentalment, amb els consumidors. La necessitat d’expandir la marca empresa amb el segell que han anat construint, per a la qual cosa li dedica un temps i un interés fonamental amb l’ús de les xarxes socials, que ell acaba dient que considera indispensables. Però jo em quede amb les paraules de José Manuel Prieto en la presentació: «La història sempre s’escriu amb l’esforç dels valors. [...] Sempre estarem en deute amb el que Victoria Fernández ens va regalar en vida: les tres famoses hacs de les quals ella sempre parlava: humilitat, honestedat i humanitat. Els valors de la dulce historia i de l’empresa».