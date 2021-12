El documento de la Comisión Europea –finalmente retirado– en el que se aconsejaba sustituir la palabra «Navidad» por la de «Fiestas» con el fin de que los funcionarios de la UE se comunicasen «de forma más integradora» para «ser sensible al hecho de que las personas tienen tradiciones religiosas diferentes» ha sido de traca. La peste de la corrección política, o la expresión de las políticas «integradoras», funciona con frecuencia como una máquina de fabricar votos para la ultraderecha, como ya advirtió el norteamericano Mark Lilla en El regreso liberal, libro escrito durante el siniestro mandato de Donald Trump. Si uno entraba en la página web del Partido Republicano, decía Lilla, los mensajes eran escasos pero directos y coherentes mientras que la del Partido Demócrata recogía las reivindicaciones de una constelación de grupos que exigían una serie de derechos que antes se daba por sentado que formaban parte de las políticas demócratas.

Lo sorprendente, por no decir otra cosa, es que los autores del dossier de la Comisión de la UE hayan creído que la palabra «Navidad» significa «Navidad» solo en un sentido religioso, cuando obviamente la emplea todo el mundo, creyentes y no creyentes, con las más diversas connotaciones, todas ellas igualmente lógicas. Lo cual no significa que quienes lo hacen sean insensibles hacia otras confesiones religiosas sino, simplemente, que es Navidad. Lo anormal, lo raro, es creer que todas las propuestas, reivindicaciones y regulaciones sobre el uso del lenguaje son siempre acertadas, o que nos hemos pasado la vida hablando mal y ha llegado la hora de flagelarnos. O que a quienes les importa un bledo la Navidad u odian, con razón, What a wonderful world les da igual llamarla de otra forma. Pero no es así. Ya hace un siglo Chesterton escribía artículos a favor de la Navidad y en contra de quienes la aborrecían: la diferencia, entonces, era que unos y otros sabían de qué hablaban.

Una característica de las políticas inclusivas, de discriminación positiva o simplemente sensatas es que con frecuencia se desarrollan mal y que, siendo muchas de ellas necesarias, se da por sentado que su aplicación será necesariamente impecable. Pero para ser sensible a los practicantes de otras religiones no hace falta censurar la palabra Navidad. Estos fraudes están muy de moda y se sostienen en la idea de que somos tan libres de pensar lo que queramos como obligados estamos a expresarnos solo de cierta manera y a aceptar actos sin sentido solo porque se inspiran en causas presuntamente nobles.

La cuestión no es que haya que cambiar ciertas formas de hablar, de comportarse o de pensar, algo que, salvo las derechas nacionales, nadie discute, y ahí están las políticas sociales de Zapatero, que mejoraron la vida de millones de personas, como un ejemplo de medidas aplicadas con sentido. Lo que empieza a ser un problema es que la pedagogía que debe inspirar muchos de esos cambios la usurpan hoy infinidad de facciones, organizaciones, y gentes que parecen salidas de la web del Partido Demócrata y que olvidan que sus derechos no pueden colisionar con otros conseguidos a un alto precio y, sobre todo, que sus reivindicaciones y conductas no deben ser estúpidas ni servir de munición a inmovilistas e involucionistas.

Cada vez que alguien dice o escribe «nosotres somos compañeres» o cosas por el estilo, se desplazan unos miles de votos a la derecha. Cada vez que aparece una ocurrencia sobre la Navidad se está dejando en manos reaccionarias la defensa de «la tradición». Todo eso también influye en lo que de verdad importa, e ignorarlo es lo que debería ser políticamente incorrecto.