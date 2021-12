Ador es corona en el certamen de València

L’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador ha guanyat el primer premi i la menció d’honor en la tercera secció del Certamen de Bandes de Música que organitza la Diputació de València en la seua 44ena edició,

La banda d’Ador acudia a una convocatòria que s’arrossegava des de 2020, quan es va ajornar per la pandémia i que ha obligat els organitzadors a reduir el nombre de participants per secció. Per la qual cosa, la formació que dirigeix Manuel Godoy ha competit només contra dues rivals, la Societat La Tropical de Benigànim i la Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis de València.

Les obres que han delectat el públic assistent a l’Auditori del Palau de les Arts de València han estat «Dolça memòria», del compositor José R. Pascual Vilaplana, pasdoble que el mestre de Muro del Comtat va escriure a la memòria de Xelo Pellicer Momparler i també a la seua filla Liliana Requena Pellicer, fallera major de Gandia l’any 2013. En segon lloc, l’obra obligada de l’esmentat certamen: «La festa de les falles», de Ferrer Ferran. Este poema simfònic està dedicat a tots els amants de la festa de les falles. En ell es fa un recorregut pels distints escenaris de la festa, des de la plantà fins a la cremà, tot recreant-ho amb el folclore faller. Finalment, i com a obra lliure, «High Flight», de Joseph Turrin. Esta composició va ser encarregada per les Forces Aèries dels Estats Units i està dedicada als pilots nordamericans que van combatre a la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

La banda adorera, única de la Safor participant en el certamen, ha aconseguit 92.33 punts d’un màxim de 100 que li han permés d’erigir-se en guanyadora. Enguany, a més de comptar amb un tribunal de reconegut prestigi internacional, s’han canviat els criteris de puntuació: deu apartats distribuïts en dues gran seccions, sonoritat i tècnica.

Ateses les dificultats derivades de la pandèmia que ha obligat a la banda a assajar en condicions molt desfavorables, gràcies a l’esforç i dedicació dels músics, de la directiva, i al bon fer, als coneixements i a la passió del director, Manuel Godoy, la banda d’Ador ha tornat a demostrar la seua vàlua en una competició bandística que sempre ha tingut com a referent màxim la dignificació de les bandes i la vertebració sociocultural del territori valencià.