Tavernes instalará farolas que regularán su intensidad en función de la luz natural

Es, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno local de Compromís en Tavernes de la Valldigna. El expediente, que se inició durante la pasada legislatura, incluye una auditoría que confirma la amalgama de farolas, cuadros y sistemas que reinan sin criterio ninguno tanto en el casco urbano del pueblo como en el de la playa, algo que incluso dificulta su mantenimiento a los operarios municipales. Han pasado cuatro años desde que se escribió la primera línea, dos alcaldes, dos ejecutivos distintos y un ayuntamiento que, con el paso de los ejercicios, ha podido dotarse de músculo financiero para poder hacer frente a un ambicioso plan en el que el consistorio invertirá 1,2 millones de euros.

Así ha quedado reflejado en los presupuestos municipales, aprobados la pasada semana. La principal novedad es la confirmación de que, finalmente, el servicio no será externalizado, como en principio se había previsto, y será la propia administración la que asuma la inversión.

El propósito es la sustitución de todas las farolas, tanto del pueblo como de la playa, para colocar luminarias de LED, así como los cuadros eléctricos y el sistema de gestión. Se busca, por una parte, unificar el sistema, ya que actualmente hay diferentes tipos de farolas dependiendo del lugar, y, por otra, disponer de un servicio más eficiente y moderno, que permitirá un ahorro del 65% del consumo actual.

Una de las principales características es que el nuevo sistema contará con sensores que permitirán regular la iluminación pública en función de la luz natural de cada momento. Esto no solo incluye el encendido, sino la intensidad, para que el recurso sea lo más eficiente posible y, por ejemplo, si en una zona, de madrugada, se considera que no es necesario que estén al cien por cien, se autoregularán para que, manteniéndose encendidas, se pueda bajar el nivel y, por consiguiente, la contaminación lumínica.

En los primeros compases del proyecto se decidió que el servicio se externalizaría. La idea era que una empresa privada realizara la inversión y posteriormente gestionara el servicio, cobrando, por tanto, el consumo eléctrico público del municipio igual que se hace con la jardinería, la basura o el agua potable. Sin embargo, la situación económica del ayuntamiento ha cambiado sustancialmente desde que se inició el expediente.

Lo explicaba ayer a Levante-EMV el alcalde accidental, Josep Llàcer. «Cuando se inició el expediente, en 2017, el ayuntamiento tenía no tenía capacidad de inversión. No teníamos capacidad de endeudamiento, estábamos inmersos en un Plan de Ajuste y muy controlados y hacer una inversión de esa magnitud significaba que no podíamos hacer nada más». Y en ese línea trabajó el Gobierno local durante mucho tiempo. «Pero hace un par de años vimos que teníamos una mejor situación económica y podíamos afrontar un préstamo para decidir la inversión», indicaba el edil. Llàcer recuerda que este paso es importante porque «supone que hemos saneado el ayuntamiento y que tiene capacidad económica y de endeudamiento».

El proyecto partió de una auditoría realizada por una empresa externa que detectó que hacía hincapié en la falta de homogeneidad en las farolas de la localidad, debido a que cada renovación urbanística se completaba con distinto tipo de luminarias.

200.000 € al año en la factura eléctrica

El Ayuntamiento de Tavernes paga alrededor de 200.000 euros al año por la electricidade que consumen las farolas de sus calles actualmente. El proyecto para el cambio integran de las luminarias contempla un ahorro entorno al 65%, por lo que que pasaría a pagar unos 80.000 . En principio, la idea era externalizar el servicio, algo que ahora ya se ha descartado. De haber sido así, el dinero los ingresos de la empresa habrían sido precisamente ese mismo ahorro, por lo que el consistorio habría seguido pagando 200.000 euros, siendo ese 65% el beneficio de la concesionaria. T.Á.C.