L’IES Veles e Vents fomenta l’aprenentatge cooperatiu

L’IES Veles e Vents del Grau de Gandia organitza la 3a Setmana Intercicles que consistix en la realització de diferents projectes audiovisuals de tot l’alumnat d’Imatge i So per tal de crear grups interdisciplinaris entre els diferents cicles formatius i nivells i fomentar l’aprenentatge cooperatiu.

Curtmetratges, concerts, videoclips, sessions de DJ, lipdups, animacions 3D, exposicions de retrats o tasques pròpies d’una redacció multimèdia són les activitats que prop de 250 alumnes dels cicles de formació professional d’Imatge i So han realitzat. Estes activitats, coordinades pel professorat del departament, tenen també com a finalitat apropar l’alumnat a la realitat del món laboral del sector audiovisual, així com de les diferents funcions i càrrecs a exercir.

La distribució de càrrecs fa possible que l’alumnat aprenga a responsabilitzar-se de la seua feina i integrar-la en l’esforç de treball comú i col·laboratiu d’un equip que té un objectiu comú.

Ferran Santos, coordinador de la setmana, diu que «partim dels principis de la heterogeneïtat i de la participació educativa de l’alumnat com a pràctica per a la superació del fracàs escolar i foment de la inclusió social. En definitiva, es pretén crear més espais formatius i transformar la gestió del temps i i els rols de les persones que integren la comunitat educativa per tal de millorar l’aprenentatge. Observem que la inclusió de l’alumnat en aquest tipus de projectes genera una major autoconfiança en les seues capacitats acadèmiques i se sent més competent en aquestes tasques de l’entorn professional».

De dilluns a dijous i de matí i vesprada l’alumnat i professorat dels diferents cicles han transformat el centre educatiu del Grau de Gandia en una gran productora audiovisual per generar diferents continguts que es podran veure a través dels diferents perfils de les xarxes socials de l’institut (Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok i Youtube) i a través de la mateixa web que es crearà al llarg d’aquesta setmana ( http://server.velesevents.com/SetmanaIntercicles/ )

La tercera edició de la Setmana Intercicles finalitza hui divendres de matí amb el visionat de tots els treballs, l’exposició de fotografies i una sessió de DJ a càrrec de l’alumnat del cicle del grau mitjà que inclou Vídeo, Discjòquei i So.