El Teatre del Raval de Gandia obri hui el Nadal amb «Alma»

Pere Arquillué, Cristina Plazas, Ágata Roca y Lluís Villanueva protagonitzen «53 diumenges», l’obra de teatre en clau de comèdia que hui divendres, 17 de desembre, a les 20 hores es representa al Teatre Serrano de Gandia.

Es tracta d’una peça escrita i dirigida per Cesc Gay, que parla sobre tres germans que han quedat per a sopar i parlar del seu pare. L’home ja és major i hi ha qui opina que no pot continuar vivint sol perquè es perd, s’oblida de les coses i ha agafat el mal costum d’ensenyar-li les parts íntimes a la veïna. El que havia de ser una agradable vetlada entre germans es converteix en una discussió.

El Teatre del Raval de Gandia presenta una completa i variada programació per a les festes sota el lema «El Teatre per Nadal us Desitja Bon Raval», que inclou teatre, circ, dansa i varietats. A més, s’han posat a la venda els abonaments de temporada per gaudir de diferents espectacles.

El programa arranca este cap de setmana amb teatre a càrrec de la companyia LaBú, que representarà l’obra «Alma», un viatge poètic i sensorial a través de les estacions de l’any que prendrà forma a través dels objectes i materials que s’anirà trobant la protagonista. Les funciones són hui divendres i demà dissabte a les 18 hores amb entrades a 6 €.